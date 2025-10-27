Afrique: Hockey sur patins - Le pays sacré champion d'Afrique des moins de 19 ans

Luanda — L'équipe nationale angolaise des moins de 19 ans de hockey sur patins a conservé, samedi à Luanda, son titre de championne d'Afrique, en battant l'Égypte sur le score sans appel de 5 à 1, lors de la finale disputée au pavillon de la Cidadela Desportiva.

Cette rencontre a marqué la revanche de la finale de 2023, tenue au Caire (Égypte), où l'Angola avait remporté son premier trophée dans cette catégorie.

Lors du match de ce soir, les Angolais n'ont trouvé le chemin des filets qu'à la fin de la première période, face à une équipe égyptienne particulièrement solide en défense.

À la pause, le cinq angolais menait déjà 4-0.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les buts angolais ont été inscrits par Jorge (12'), Mauro (15'), Felisberto (19') et Sérgio (à 50 secondes de la mi-temps).

En seconde période, les Égyptiens ont réduit le score après seulement 40 secondes de jeu, marquant leur unique but de la rencontre.

C'est Jedson qui a scellé la victoire en inscrivant le cinquième but angolais, à deux minutes du coup de sifflet final.

Un peu plus tôt, pour la troisième place, le Mozambique s'est largement imposé face à l'Égypte sur le score de 7 à 1.