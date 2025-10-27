Angola: La vice-présidente de la République arrive à Washington pour le gala annuel de l'ICCF

Washington — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, est arrivée samedi, à Washington, où elle participera au gala annuel de l'International Conservation Caucus Foundation (ICCF), un événement consacré à la conservation de la biodiversité mondiale.

Ce rendez-vous international se veut une plateforme d'échanges d'expériences sur la protection de l'environnement, au service des communautés, de la croissance économique et du développement durable.

Selon le programme officiel, et devant quelque 400 invités, Esperança da Costa prendra la parole lors du gala pour présenter les avancées réalisées par l'Angola dans la diversification et la protection des aires de conservation, la promotion de la biodiversité et la consolidation de la stabilité écologique.

Avant la cérémonie, la vice-présidente mènera un programme de travail comprenant une rencontre avec la famille Tucker, des entretiens avec des fonctionnaires angolais en poste dans des institutions internationales telles que la Banque mondiale et le FMI, ainsi qu'une réception officielle offerte par l'ambassadeur d'Angola aux États-Unis, Agostinho Van-Dúnem, et son épouse.

Son programme prévoit également une visite à l'ambassade d'Angola à Washington D.C., au cours de laquelle elle s'entretiendra avec le corps diplomatique et le personnel technique-administratif, et prendra connaissance des différents services de la mission diplomatique.

Le 27 octobre, Esperança da Costa aura une réunion de travail avec la direction exécutive de l'ICCF, centrée sur le rôle de l'Angola dans la coopération internationale en matière de conservation environnementale et de durabilité.

Le même jour, elle rencontrera Lee Zeldin, administrateur de l'ICCF, pour un échange de vues sur les projets de coopération environnementale et la partage d'expériences dans le domaine.

Le gala, qui réunit de hautes personnalités politiques et économiques, comptera parmi ses invités les anciens présidents américains William J. Clinton et George H. W. Bush, la reine Noor de Jordanie, Theodore "Ted" Roosevelt IV, ainsi que le secrétaire au Trésor des États-Unis, Hank Paulson, entre autres distingués participants.