Angola: 4.508 personnalités décorées depuis le début du processus

Luanda — Un total de 4.508 personnalités nationales et étrangères ont été décorées par le Président de la République, João Lourenço, depuis le lancement du processus de distinction des citoyens et institutions s'étant illustrés par leur contribution à l'Indépendance, à la paix et au développement de l'Angola.

Les décorations, dont la septième phase s'est achevée ce samedi, s'inscrivent dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale. Elles visent à reconnaître le mérite, la dévotion et le service rendu à la nation dans divers domaines de la vie publique, notamment l'éducation, la santé, la culture, la science, le sport, la communication sociale, l'économie et la défense nationale.

La médaille de la Paix et du Développement est décernée aux citoyens ayant contribué à la consolidation de la paix, à la stabilité sociale et au progrès économique du pays.

Quant à la médaille de l'Indépendance, elle est attribuée aux personnalités qui, au cours des cinq dernières décennies, ont participé activement à la lutte pour l'indépendance, à la défense de la souveraineté nationale et à la promotion de l'esprit patriotique parmi les Angolais.

Parmi les récipiendaires figurent des professionnels issus de diverses générations et secteurs d'activité, ainsi que des entités étrangères ayant, directement ou indirectement, soutenu l'Angola dans ses efforts de reconstruction et de coopération internationale.

Les organisations internationales et institutions étrangères qui, au fil des décennies, ont accompagné le pays dans des moments décisifs, tant dans la consolidation de la paix que dans le processus de reconstruction nationale et de développement économique ont aussi été distinguées.

Ce vaste programme de distinctions constitue un jalon historique de reconnaissance nationale, traduisant la volonté de valoriser le mérite, la compétence et la dévotion au service public.