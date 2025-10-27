Angola: Le ministre de la Défense déplore le décès du général Dinis Lucama

Luanda — Le ministre de la Défense nationale, des Anciens Combattants et des Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos "Liberdade", a exprimé samedi sa profonde consternation à la suite du décès du général Dinis Segunda Lucama, inspecteur général de la Défense nationale, survenu à Luanda des suites d'une maladie.

Dans un message de condoléances auquel l'ANGOP a eu accès, le responsable a rendu hommage à la figure du général, le qualifiant de « politico-militaire exemplaire, patriote convaincu et fidèle serviteur de la Patrie », ayant consacré sa vie à la défense de l'Angola, à la consolidation de la paix et à la préservation de l'unité nationale.

« En cette heure de douleur et de deuil, nous nous inclinons avec respect et gratitude devant la mémoire du général Dinis Lucama, qui, avec courage et sens du devoir, a contribué de manière décisive à l'affirmation de notre pays comme un État libre, indépendant et souverain », peut-on lire dans la note.

Le ministre a également adressé à la famille endeuillée ses plus sincères condoléances, soulignant que la mémoire et l'exemple du défunt demeureront une référence de dévouement et de patriotisme pour les nouvelles générations de militaires.

Dinis Lucama s'était distingué au sein des Forces armées populaires de libération de l'Angola (FAPLA), où il oeuvra pour la défense de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du pays.

Au sein des Forces armées angolaises (FAA), il exerça d'importantes fonctions de commandement, à la tête notamment de la 21e Brigade d'infanterie motorisée, de la 101e Brigade de chars, de la 4e Division d'infanterie, ainsi que des régions militaires Centre et Nord, avant d'occuper le poste de chef d'état-major de l'armée de terre.

En reconnaissance de son parcours méritoire, il fut nommé inspecteur général de la Défense nationale, des Anciens Combattants et des Vétérans de la Patrie, fonction qu'il occupait jusqu'à son décès.