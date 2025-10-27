Ile Maurice: Le Kolektif 420 dénonce une NADC «déconnectée de la réalité»

Des dizaines de citoyens se sont rassemblés à Port-Louis hier, près de l'hôtel St Georges, pour la marche du Kolektif420, qui visait à dénoncer la prolifération des drogues synthétiques et à réclamer la révocation de Sam Lauthan, président de la National Drug Control Agency (NADC). Sous les slogans «Révocation de Sam Lauthan» et «Non à la drogue synthé- tique», les manifestants ont exprimé leur frustration face à la NADC, jugée «déconnectée de la réalité scientifique et sociale».

Le président du Kolektif420, Hemant Rampersad- singh, a rappelé les enjeux de cette mobilisation. «Le simik détruit nos jeunes et des foyers. Récemment, un toxicomane a tué son père pour de l'argent», at-il déploré. «Impossible d'empêcher la drogue d'entrer dans le pays. Il faut changer de stratégie, comme aux États-Unis et dans certains pays d'Europe, et légaliser le cannabis.». La légalisation du cannabis - aux fins médicales - serait une voie de sortie face à la crise actuelle : «Il n'y a que trois patients sous cannabis médical à Maurice, c'est anormal. Pourquoi ne pas légaliser ? Est-ce une décision politique ? Certains ont-ils des intérêts à préserver?»

Le Kolektif420 assure que cette marche est une démarche pacifique et citoyenne. «Nous faisons un appel au gouvernement. Avant les élections, il s'était dit favorable à la légalisation du cannabis. Ailleurs, sa régularisation a permis de réduire la criminalité», a-t-il conclu. Il espère que cette action ouvrira un nouveau dialogue national sur la question du cannabis, de la santé publique et des libertés individuelles.