Ile Maurice: Décisions sur l'île-aux-Benitiers, l'éducation et l'énergie

Le Conseil des ministres du vendredi 24 octobre 2025 a pris note de plusieurs décisions. Premièrement, il a approuvé les recommandations du Master Plan for the Recreation Zone de l'Île-aux-Bénitiers.

L'objectif est de promouvoir le développement socio-écnomique à travers des activités touristiques sur l'îlot tout en préservant sa biodiversité. Le Master Plan prévoit des aménagements tels que des allées piétonnes et des voies d'accès, une alimentation électrique solaire hors réseau, des citernes pour la collecte des eaux de pluie, des installations de gestion des déchets, une signalétique interactive, une vidéosurveillance (CCTV) et une entrée contrôlée via un système de billetterie et de gestion des visiteurs, avec un point d'embarquement identifié à La Gaulette pour l'embarquement et le débarquement sécurisés des visiteurs.

Le Cabinet a aussi pris note que le complexe sportif construit à Triolet, sera nommé «Sir Seewoosagur Ramgoolam Sports Complex» et sera inauguré le samedi 15 novembre 2025.

De plus, concernant l'éducation préprimaire, le Conseil des ministres a pris note des retours au sujet de la décision annoncée dans le Budget Speech 2025/2026, relative à un nouveau régime de subventions (Grant-in-Aid Scheme) pour les écoles pré-primaires. Par conséquent, il a approuvé la mise en place d'un comité interministériel sous la présidence du ministre de l'Éducation et des Ressources humaines, et qui comprendra les ministres suivants : Infrastructures nationales, l'Intégration sociale, Sécurité sociale et Solidarité nationale, Travail et relations industrielles, Égalité des genres et Bien-être de la famille, et Enseignement supérieur, Sciences et Recherche.

Ensuite, côté énergie, le Cabinet a approuvé la mise en oeuvre d'un projet de centrale solaire flottante (Floating Solar Project) au réservoir de Tamarind Falls, par la National Thermal Power Corporation Ltd de l'Inde, conformément à un accord Government-to-Government entre Maurice et l'Inde. Le projet porte sur le développement d'une centrale solaire flottante de 17,5 MW sur le réservoir de Tamarind Falls et d'un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) de 12 MW, qui utilisera environ 27 % de la superficie totale du réservoir et sera raccordé au poste d'Henrietta via une ligne souterraine de 22 kV. Selon l'étude de faisabilité, la centrale solaire flottante devrait générer environ 36 GWh d'électricité par an, tandis que le BESS fournira une puissance ferme pendant le pic du soir - de 10 MW durant quatre heures.

Enfin, sur le plan régional, le Conseil des ministres a pris note que, suite à l'intervention du Premier ministre lors du 45e Sommet ordinaire de la SADC des chefs d'État et de gouvernement en août 2025, une réunion extraordinaire du sous-comité financier de la SADC a été présidée par Maurice en mode virtuel le 23 octobre 2025. Elle a permis de discuter, entre autres, des résultats de l'exercice de recalcul de la contribution additionnelle évaluée des États membres à la mission de la Standby Force de la SADC en République démocratique du Congo. À l'issue de cet exercice, la contribution de Maurice passe de USD 15 463 954 à USD 7 663 993. Par conséquent, un montant de USD 596 596 sera reversé à Maurice.