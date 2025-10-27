Ile Maurice: «Chaque centime volé reviendra à notre pays», assure Fanirisoa Ernaivo

L'ancienne magistrate Fanirisoa Ernaivo, mandatée par le Conseil national pour la défense de la transition (CNDT) malgache, a abordé un tournant décisif dans la lutte contre la corruption à Madagascar.

En fin de mission, elle est rentrée à Madagascar hier, après de longues années d'exil en France. Elle a remis à la FCC des documents cruciaux concernant des détournements de fonds présumés impliquant l'homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga.

Ces pièces, qui révèlent des pratiques suspectes sur le sol malgache, pourraient constituer un moment clé dans une affaire qui suscite déjà de vives réactions à l'échelle nationale et internationale. «Cette affaire continue de se dérouler et nous resterons vigilants pour garantir que justice soit rendue, tant dans notre pays qu'à l'étranger», a-t-elle déclaré, soulignant que cette démarche ne marque que le début d'un processus visant à mettre fin à l'impunité et à récupérer les fonds détournés.

La remise des documents à la FCC s'inscrit dans une volonté de coopération internationale. Ernaivo a précisé que son équipe suivrait de près les actions de Ravatomanga et de ses complices, «jusqu'à ce que chaque centime volé revienne à Madagascar». Elle a également exprimé sa détermination à mener cette lutte sans relâche : «Nous allons poursuivre cette mission, sans faillir, afin que ceux qui ont enfreint la loi soient traduits en justice et que notre nation retrouve ce qui lui appartient de droit.»

L'affaire, qui implique l'un des hommes d'affaires les plus influents de la Grande île, pourrait ainsi marquer un tournant majeur pour la transparence et la lutte contre la corruption à Madagascar. Alors que les autorités malgaches cherchent à renforcer les institutions judiciaires et à renforcer la coopération internationale, cette enquête pourrait bien ouvrir la voie à de nouvelles initiatives en matière de responsabilité et de transparence financière.