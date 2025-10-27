Ile Maurice: Richard Papie élu au poste de président

Richard Papie a été élu président du Comité olympique mauricien (COM) samedi à l'issue d'un scrutin qui n'a finalement livré aucune surprise, l'équipe sortante voyant la plupart de ses membres être reconduits.

Toutefois, Richard Papie a remporté le scrutin avec seulement deux voix d'écart sur son challenger Jean-Philippe Lagane (16 voix contre 14). Il succède ainsi à Philippe Hao Thyn Voon qui a passé 18 années à la tête de l'instance olympique située à Trianon. Il a confié que sa priorité sera de réchauffer les relations avec le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

C'est la fin d'un long feuilleton qui aura duré plusieurs mois et qui a vu le sport mauricien frôler une supposée sus- pension du Comité international olympique (CIO). Plusieurs dossiers ont également émergé comme ce dossier compilé par le Registry of Association (RoA) arguant que quatre fédérations ne pouvaient avoir le droit de vote. Le MJS avait même consulté le bureau de l'Attorney General afin que ce dernier donne son avis sur ces quatre fédérations.

Tout ceci est de l'histoire ancienne désormais et ce n'est pas le président fraîchement élu qui dira le contraire. Richard Papie est d'avis que les fédérations qui ont voté pour son équipe croient au développement du sport. «Je remercie les fédérations qui nous ont fait confiance et qui croient dans l'avancement du sport. Elles ont jugé que l'équipe en place apportera le sport à bon port. Le mécanisme est déjà en marche car nous avons perdu beaucoup de temps avec les affaires logées en cour», a déclaré l'ancien vice-président du COM.

Il a également énoncé les priorités du nouveau comité directeur. «Ma priorité est de rencontrer le MJS qui est notre partenaire principal dans le développement du sport et nous devons travailler ensemble. Nous allons également rencontrer les présidents des fédérations et leur offrir les facilités pour développer leur discipline», a soutenu Richard Papie. Malgré cette victoire, il se pourrait que le nouveau comité soit sollicité car en face, on a déjà annoncé qu'une injonction sera bientôt logée. «Malgré cette menace, notre objectif demeure le même. Les élections ont été faites dans la transparence. Il y avait le représentant du CIO et l'élection a été conduite par une commission indépendante», a rappelé Richard Papie.

Fayzal Bundhun a été élu 1er vice-président avec 17 voix contre 13 pour Kevin Venkiah. Au poste de 2e vice-président, c'est Ganeshan Desscann qui a obtenu la majorité des voix, soit 17 contre 13 pour Sapna Seegobin. Ozair Jaunoo occupera le poste de 3e vice-président avec le même nombre de voix. Il passe devant Brunette Louise. Même chose pour le poste de secrétaire général. C'est Aarti Desscann qui occupera ces fonctions. Elle a battu Jean-Michel Giraud.

A noter que le Malgache Siteny Randrianasoloniaiko, représentant du CIO, était également présent à Trianon samedi pour veiller au bon déroulement du scrutin.

Le nouveau comité

Président: PAPIE Richard

1er Vice-président: BUNDHUN Fayzal

2e Vice-président: DESSCANN Ganeshan Veerasamy

3e Vice-président: JAUNOO Sheik Mohammad Ozair

4e Vice-président: RAMFUL Archana

Secrétaire général: DESSCANN Aarti Prakash

Assistant secrétaire général: SAWARAM Vishal

Trésorier: BAYJOO Al Yousouf Assistant

trésorier: GUNPUTH Manoj Kumar

Membres: 1. RAMGOOLAM Leckraj