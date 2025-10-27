Ile Maurice: Interpellation du demandeur d'asile condamné pour agressions sexuelles et relâché par erreur de prison

Hadush Kebatu, un demandeur d'asile éthiopien qui avait été condamné pour des agressions sexuelles, avait été relâché par erreur alors qu'il devait être transféré dans une autre prison. Il a été interpellé dans l'est de Londres, ce dimanche.

La police de Londres a arrêté dimanche matin un demandeur d'asile relâché par erreur vendredi de prison, où il purgeait une peine pour des agressions sexuelles, des faits qui avaient déclenché cet été une série de manifestations anti-immigration au Royaume-Uni.

Hadush Kebatu, demandeur d'asile éthiopien, a été interpellé à Finsbury Park dans l'est de Londres, grâce à des informations fournies par le public, a indiqué la Metropolitan Police dans un communiqué.

Une expulsion programmée

Cet homme de 38 ans a été «arrêté, est actuellement en détention et sera expulsé», a écrit sur X le ministre de la Justice David Lammy. Il a annoncé «le renforcement immédiat des contrôles de libération» et «une enquête approfondie» sur les faits concernant Hadush Kebatu.

Ce dernier avait été condamné en septembre à un an de prison pour agressions sexuelles sur une adolescente de 14 ans et une femme à Epping, au nord-est de Londres.

Après son arrestation en juillet, des manifestations anti-immigration, pour certaines marquées par des violences, avaient été organisées devant le Bell Hotel à Epping, où il était hébergé avec quelque 130 autres demandeurs d'asile, avant d'essaimer dans d'autres villes du Royaume-Uni.

Relâché par erreur

La libération par erreur de Hadush Kebatu a donné lieu à de vastes recherches en Angleterre. Selon le journal The Sun, il a été relâché alors qu'il devait être transféré de la prison de Chelmsford, dans l'Essex (sud-est de l'Angleterre), vers un centre de rétention administrative en vue d'être expulsé.

Le Premier ministre travailliste Keir Starmer a qualifié cette libération de «totalement inacceptable» vendredi soir. Le gouvernement a été vivement critiqué. «Le système tout entier est en train de s'effondrer sous les travaillistes», a attaqué la cheffe du parti conservateur, Kemi Badenoch.

Vendredi, Hadush Kebatu se serait montré réticent à quitter sa prison, selon un interview donnée par un chauffeur à la télévision Sky News. Ce dernier a raconté l'avoir vu revenir à plusieurs reprises vers la prison dans un état «très confus», pour ensuite être refoulé par le personnel et être dirigé vers la gare. Selon ce chauffeur, il demandait: «Où est-ce que je vais ? Qu'est-ce que je fais ?».