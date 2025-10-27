Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, a coprésidé, le vendredi 24 octobre 2025, la cérémonie commémorative marquant le 80e anniversaire de la Journée des Nations unies, placée sur le thème: « Construisons notre avenir ensemble ».

Lors de son allocution, le chef de la diplomatie burkinabè a souligné que l'histoire des Nations unies au cours des huit dernières décennies est marquée à la fois de réussites, de déceptions et parfois de rendez-vous manqués. Il a par conséquent insisté

sur la nécessité pour les parties prenantes de cultiver une écoute mutuelle, une compréhension partagée, ainsi qu'une action collective pour relever les défis actuels.

Le ministre Traoré a alors exhorté le Système des Nations unies à mener des réformes réelles, profondes et justes, axées sur les besoins des populations afin que les décisions de l'institution soient plus inclusives, efficaces et bénéfiques pour tous. Tout en saluant le travail accompli par l'ensemble du système des Nations unies au Burkina Faso, Karamoko Jean Marie Traoré a indiqué la pleine disponibilité du gouvernement burkinabè, à poursuivre le partenariat avec les Nations unies dans un esprit d'écoute et de respect mutuel. Il a, par ailleurs, rassuré les différents acteurs des agences onusiennes présentes au Burkina Faso de l'engagement du Burkina Faso à leur offrir un cadre de travail favorable à la mise en oeuvre efficace de projets concrets, alignés sur les priorités définies par les plus hautes autorités.

De son côté, monsieur Maurice Azonnankpo, coordonnateur par intérim du Système des Nations unies au Burkina Faso, a renouvelé son engagement et la détermination de son institution, à travailler aux côtés des autorités burkinabè sur

des questions touchant au développement durable, à la paix, à la sécurité et à la résilience des populations. Il a précisé que l'ambition future de l'ONU est d'être davantage en phase avec les besoins spécifiques des pays et de leurs peuples. Il faut noter que le système des Nations unies au Burkina Faso compte une vingtaine d'agences de Fonds et de Programmes.