Maroc: Le film 'Bribes', une histoire de résilience face aux blessures du passé et à la maladie

Le film "Bribes", co-réalisé par Janane Fatine Mohammadi et Abdelillah Zirat, a été projeté jeudi, dans le cadre du 25ème Festival national du film de Tanger (FNF).

Ce long métrage de 93 minutes met en lumière trois histoires entremêlées, sur fond de difficultés relatives à la perte de mémoire et aux blessures du passé, le tout transmis au public à travers un prisme réaliste et profondément émouvant.

Dans cette oeuvre cinématographique réalisée entre Meknès et Rabat, les personnages affrontent, avec une résilience indescriptible, la perte, la maladie et les secrets longtemps enfouis.

Dans une déclaration à la MAP, la scénariste et réalisatrice Janane Fatine Mohammadi a expliqué que ce long métrage raconte l'histoire de Ghita, une chanteuse de Melhoun atteinte d'Alzheimer qui ne se souvient que de certaines bribes de son passé, remontant aux années 70, et tente par tous les moyens d'en collecter les pièces manquantes.

Parallèlement au vécu de Ghita, le spectateur découvre également celui d'un autre personnage vivant à Rabat, surnommé "le commandant", et qui, pour sa part, souffre d'un choc post-traumatique, a-t-elle ajouté, notant que ce dernier aussi ne se souvient que de certains fragments de son passé et compte sur sa fille pour l'aider à reconstituer ses souvenirs.

De son côté, le scénariste et réalisateur, Abdelillah Zirat, a indiqué que ce film parle notamment de mémoire collective, de musique, d'amour et d'amitié, précisant avoir travaillé, aux côtés de Janane Fatine Mohammadi, "sur chaque scène comme si elle était un court métrage".

"Nous avons fait en sorte de travailler main dans la main avec toutes nos équipes pour peaufiner ce long métrage jusqu'au moindre détail", a-t-il précisé, saluant à cette occasion leur engagement indéfectible ainsi que le talent des jeunes acteurs de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle (ISADAC), ayant permis à ce long métrage d'aboutir.

A travers ce drame cinématographique, le spectateur suit la quête intime de personnages attachants, visant à rassembler les fragments de leurs identités et à renouer leurs liens familiaux.

Outre "Bribes", plusieurs films sont en lice dans la compétition long métrage de fiction, à savoir "Africa Blanca", "Atoman", "Autisto", "Terre des Anges", "Everybody loves Touda", "Grand-petit frère", "La guerre des six mois", "La mer au loin", "Le lac bleu", "Les commandements", "Love in Dakhla", "Mauvais temps", "Radia" et "The lost princess".