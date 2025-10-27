Burkina Faso: Centre médical avec antenne chirurgicale de Pô - De nouveaux bâtiments pour renforcer les capacités d'accueil

Le ministre de la Santé, Robert Lucien Kargougou, a mis en service de nouveaux bâtiments construits au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Pô dans la région de Nazinon, vendredi 24 octobre 2025.

Le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Pô dans la région du Nazinon a vu ses capacités d'accueil renforcées. En effet, il a bénéficié de bâtiments neufs réalisés par l'Etat. Il s'agit du pool mère-enfant (maternité et pédiatrie) et d'un bâtiment abritant dorénavant la morgue. La mise en service de ces trois bâtiments est intervenue, ce vendredi 24 octobre 2025, par le ministre de la Santé, Lucien Robert Kargougou, en présence de son collègue chargé de l'Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara et de la gouverneure de la région de Nazinon, Yvette Nacoulma.

Ces bâtiments sont accompagnés d'équipements qui permettront une prise en charge optimale des patients. Il s'agit d'une échographie, d'une radio- graphie mobile, d'un chariot anesthésie et d'un poste avancé SONABEL pour l'alimentation des bâtiments. Egalement, le CMA a reçu une ambulance neuve pour l'évacuation des malades des zones rurales vers Pô. La capacité d'accueil est passée d'une quarantaine à 120 lits. Toutes ces réalisations, a indiqué le Médecin chef du district (MCD) sanitaire de Pô, Boukaré Wanré, visent à assurer aux patients de la province une meilleure prise en charge. « C'est un véritable sentiment de fierté qui anime aujourd'hui l'ensemble des agents de santé et la population du Nahouri », a-t-il confié. Avec cette capacité d'accueil, a-t-il ajouté, le CMA de Pô offre désormais un cadre de soins moderne, spacieux et bien aéré garantissant un confort pour les patients.

La révolution sanitaire en marche

Il en veut pour preuve une augmentation significative des consultations qui étaient de plus de 6 300 au premier semestre 2025 et de plus 3 500 hospitalisations.

La performance des équipe- ments, a-t-il ajouté, a permis de réaliser sur place 391 interventions chirurgicales dont 192 césariennes à la maternité. En outre, plusieurs centres de santé et de promotion sociale ainsi que des postes de santé communautaire sont en construction et le niveau des travaux est très avancé.

« La révolution sanitaire est marche dans le district sanitaire de Pô », a-t-il rassuré. Le MCD a tout de même soumis quelques difficultés au premier responsable du département en charge de la santé. Elles concernent la dotation du CMA de Pô d'un groupe électrogène pour le car celui actuellement en service est vétuste et des ambulances pour les communes de Guiaro et de Tiébélé qui ont reçu leurs ambulances depuis 2019.

Le ministre de la Santé, Lucien Robert Kargougou, s'est engagé à faire en sorte que les besoins résiduels soulevés notamment les équipements supplémentaires puissent être réglés.

« Il s'agit d'infrastructures modernes qui viennent répondre aux besoins des agents de santé. Ils seront dans de bonnes conditions de travail pour assurer une meilleure qualité de prise en charge des femmes et des enfants », a-t-il précisé. La construction de la morgue moderne munie de cellules réfrigérées répond, selon le ministre, à un besoin au niveau de toute la province. Il a indiqué que toutes ces infrastructures ont été

réalisées sur financement propre de l'Etat burkinabè. Il a rappelé que le Burkina Faso a consacré 12% du budget à la santé. « Ce qui est exceptionnel car au niveau de la sous-région, et même au-delà, rares sont ces pays qui allouent cette part à la santé », a-t-il conclu.