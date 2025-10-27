Les clubs marocains participant aux compétitions africaines disputeront, en cette fin de semaine, le 2e tour préliminaire retour de la Ligue des champions (FAR Rabat et Renaissance Berkane) et de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) (Wydad Casablanca et Olympique de Safi), avec l'ambition de décrocher une place en phase de groupes.

En Ligue des champions de la CAF, les FAR accueillent le Horoya Conakry avec l'objectif de décrocher une place en phase de groupes, notamment après le match nul (1-1) en match aller à Bamako. D'autant plus qu'ils comptent sur l'avantage du terrain et le soutien de leur public.

Les FAR de Rabat devront aborder cette rencontre, prévue samedi à 20H, avec un effectif complet, les dernières séances d'entraînement ayant enregistré le retour du défenseur angolais Augusto Carneiro, remis de sa blessure contractée lors du match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 contre le Cameroun.

L'expérience acquise par les coéquipiers du capitaine Mohamed Rabie Harimat en Ligue des champions de la CAF pourrait les aider à atteindre leur objectif et aller loin dans cette compétition continentale.

De son côté, la Renaissance de Berkane, l'autre représentant du Maroc dans cette compétition, disputera le match aller du deuxième tour préliminaire contre Al Ahly Tripoli dimanche soir, le match retour étant prévu une semaine plus tard au Maroc.

La Renaissance de Berkane, champion en titre du Maroc, cherchera à revenir de Tripoli avec un résultat positif pour aborder le match retour avec un moral élevé et compenser sa défaite en Super Coupe de la CAF contre le Pyramids FC.

En Coupe de la Confédération de la CAF, le Complexe Mohammed V de Casablanca devait accueillir, vendredi, le match retour du deuxième tour préliminaire entre le Wydad Casablanca et les Ghanéens de l'Asante Kotoko avec un avantage du club marocain qui avait remporté le match aller à Kumasi (1-0).

De son côté, l'Olympique de Safi, deuxième représentant du Maroc dans cette compétition, aborde le match retour contre le Stade Tunisien, samedi au Stade Hammadi Agrebi à Radès à 17H, fort de son importante victoire (2-0) à l'aller au stade Al Massira à Safi.

Les joueurs de l'Olympique de Safi s'efforceront de minimiser les risques, pour se qualifier pour le tour suivant de la compétition et poursuivre leur aventure continentale avec plus de confiance.

Ces rencontres représentent un véritable test pour les quatre équipes marocaines, non seulement pour se qualifier pour la phase de groupes, mais aussi pour confirmer leur volonté d'aller le plus loin possible dans les deux compétitions africaines et continuer à jouer au rythme des victoires et des exploits que le football marocain ne cesse de réaliser aux niveaux continental et mondial.

Divers

Botola Pro D1

La Botola Pro D1 de football se poursuivra ce week-end pour le compte de la 6ème journée qui sera amputée de quatre rencontres, à savoir HUSA-WAC, ASFAR-FUS, RCAZ-RSB et OCS-DHJ.

Les matches à jouer sont IRT-MAS samedi à 16h00 et Raja-OD le même jour à 18h00. Dimanche, les deux matches programmés sont UTS-USYM (16h00) et CODM-KACM (18h00).

Championnat D2

Voici le programme de la cinquième journée de la Botola Pro D2 de football :

Samedi

(16h00) RBM-SM

(16h00) A Tiznit-USMO

(16h00) JSS-MAT

(18h00) MCO-JSM

Dimanche

(16h00) WST-US Bejaâd

(16h00) SCCM-RAC

(18h00) KAC-WAF

(18h00) CAK-CJBG