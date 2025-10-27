Burkina Faso: Trafic d'amandes de karité - 100 tonnes saisies

Dans le silence des nuits frontalières, pendant que les villes dorment, d'autres veillent. Ce sont les femmes et les hommes en uniforme camouflé de vert, de kaki et de noir ; les gardiens discrets des frontières économiques du Burkina Faso.

Dans la nuit du 21 octobre 2025, leurs lampes ont percé l'obscurité sur l'axe de Léo, où six tracteurs lourdement chargés d'amandes de karité tentaient de quitter le territoire national par des voies détournées, contournant les points officiels de passage. Guidés par leur expérience et leur vigilance, les agents ont mis fin à cette manoeuvre bien orchestrée. Le contrôle a permis de constater le transport irrégulier de plus de 300 sacs, représentant

près de 30 tonnes d'amandes de karité destinées à l'exportation clandestine.

Quelques heures plus tard, à Zecco, un autre poste douanier interceptait à son tour une remorque contenant 535 sacs et un camion Benz Boss chargé de 55 sacs supplémentaires du même produit. Deux opérations, deux zones, une même réalité : la persistance d'un trafic organisé autour du karité, ressource stratégique et fierté du terroir burkinabè. Mais ces saisies n'étaient pas isolées. quelques jours plus tôt, le 10 octobre 2025, la brigade mobile de Manga opérant dans la même bande frontalière, avait déjà stoppé trois camionnettes convoyant 370 sacs d'amandes de karité, soit près de 37 tonnes de produit.

En moins de deux semaines, ce sont donc près de 100 tonnes d'amandes de karité qui ont été sauvées de l'exportation frauduleuse, un signal fort de la vigilance renforcée de la Douane face à un phénomène économique préoccupant. Le karité, trésor du terroir burkinabè, n'est pas qu'une marchandise : il est le symbole du travail, de la résilience et de la dignité du peuple. Derrière chaque sac, il y a le geste d'une mère, la sueur d'un père, l'effort d'un village tout entier. Permettre à ces cargaisons de s'échapper par des voies illicites, c'est laisser filer une part de notre économie, affaiblir la souveraineté nationale et nier le labeur de milliers de familles dont la survie dépend de cette filière.

C'est pourquoi, pour l'administration des Douanes du Burkina Faso, ces saisies ne sont pas de simples faits divers : elles sont des actes de résistance économique, des gestes de défense nationale, et des symboles de patriotisme silencieux. Elles traduisent la détermination d'une administration debout, lucide sur les enjeux de la reconstruction nationale et pleinement engagée dans la protection du patrimoine productif du pays. Réagissant à ces opérations, le directeur général des Douanes, l'inspecteur divisionnaire, Yves Kafando, a salué la vigilance et la bravoure des équipes de Léo, Zecco et Manga, avant de lancer un appel fort à la conscience collective :« Chaque tonne de karité sauvée,c'est une victoire our le Burkina Faso.

Ces saisies rappellent que la protection de notre économie est une affaire de tous J'invite donc les acteurs du transport, les commerçants et les populations frontalières à signaler toute activité suspecte. Dénoncer,c'est défendre le pays. C'est contribuer à la reconstruction nationale ». Ainsi, sur le front économique comme sur le front sécuritaire, la Douane burkinabè poursuit sa mission avec honneur, dévouement et vigilance. De Manga à Léo, de Zecco à toutes les frontières, elle demeure cette sentinelle silencieuse qui veille, jour et nuit, à ce qu'aucune richesse nationale ne quitte le territoire sans contrôle, sans droit et sans justice. Dans chaque saisie, il y a le souffle d'une Nation qui résiste, le courage d'une administration qui protège, et la promesse d'un Burkina Faso maître de son destin.

La Douane : Honneur-Dévouement-Vigilance