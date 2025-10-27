Burkina Faso: Région des Tannounyan - Le gouverneur Patrice Yéyé prend langue avec les FDS, les coutumiers et les religieux

Le nouveau gouverneur de la région des Tannounyan, Patrice Yéyé, a effectué une tournée de prise de contact les 22 et 23 octobre 2025 dans la ville de Banfora. Pour cette toute première sortie, il est allé à la rencontre des religieux , des coutumiers et des forces de défense et de sécurité.

Installé le lundi 20 octobre dernier, le gouverneur des Tannounyan, le contrôleur général de Police Patrice Yéyé, ne s'est pas donné un temps de repos. Les 22 et 23 octobre 2025, il a effectué une tournée de prise de contact avec plusieurs entités de son ressort territorial dans la ville de Banfora. Le nouveau gouverneur s'est en effet rendu chez les religieux et les coutumiers, puis chez les forces militaires et paramilitaires dans la cité du Paysan noir.

Dans la matinée du 22 octobre, il a été successivement chez l'Evêque de Banfora, Mgr Lucas Sanou, à la grande mosquée de Banfora où il a rencontré la communauté musulmane de la région, au siège du Conseil régional des chefs coutumiers et traditionnels et à la section régionale de la Fédération des Eglises et missions évangéliques (FEME). Le reste de sa tournée, dans l'après-midi du 22 et dans la matinée du 23 octobre, a été consacrée aux forces de défense et de sécurité.

Le contrôleur général de Police a aussi visité le 24e Régiment inter-armes (RIA), la Compagnie de la Gendarmerie nationale, le Commissariat central de police de Banfora, la 5e Compagnie de la Brigade nationale de Sapeurs-pompiers (BNSP), la Maison d'arrêt et de correction de Banfora et la Direction régionales des Eaux et forêts. La Brigade mobile des Douanes, le bureau des douanes, la Compagnie républicaine de écurité (CRS) de Banfora, le 25e Escadron de la Gendarmerie mobile, la Police municipale et le 17e Bataillon d'intervention rapide (BIR) ont tous reçu la première visite du patron de la région.

Chez les coutumiers tout comme chez les religieux, le motif de la sortie du gouverneur était le même : leur présenter ses civilités et solliciter leur accompagnement et bénédictions pour la réussite de la mission qui lui a été confiée. « Les autorités religieuses et coutumières constituent un maillon essentiel pour le vivre-ensemble et la cohésion sociale, il était de bon ton, que nous venions vers eux. Nous leur avons assuré de notre disponibilité d'être à leurs côtés à chaque fois que de besoin », a laissé entendre le gouverneur Yéyé. Au sortir de ces différents tête-à-tête, M. Yéyé s'est dit satisfait de ce qu'il a pu entendre. « Ils ont bien accueilli cette visite et ont promis de nous accompagner », a-t-il laissé entendre.

Chez les FDS, Il s'agissait pour le gouverneur de les féliciter pour leur engagement et pour le travail déjà fait, et les encourager à continuer de « mouiller le maillot ». Nuit et jour ces hommes sont engagés sur le terrain, a-t-il reconnu. L'Evêque de Banfora, Mgr Lucas Sanou, a garanti son soutien au gouverneur tout en priant pour la réussite de sa mission. La communauté musulmane, réunie autour du grand imam de la grande mosquée de Banfora, Ahmed Sanogo, a apprécié l'approche du gouverneur. « Nous sommes prêts à l'accompagner et nous restons disponibles à chaque fois qu'il en aura besoin », a confié Noufou Bonkoungou, secrétaire général de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), section des Tannounyan.

Même son de cloche à la FEME/Tannounyan, où le président, Pasteur Fabrice Soma, et ses pairs ont, séance tenante, prié afin que le seigneur accompagne le gouverneur dans sa mission. Chez les coutumiers, le président du Conseil, Maouran Sagnon, a rassuré le gouverneur de la disponibilité des chefs pour l'accompagner dans ses fonctions. « Nous l'avons rassuré que nous sommes à ses côtés. La chefferie coutumière de la région est organisée pour faciliter la collaboration avec l'administration », a laissé entendre le chef du canton de Karaborola.