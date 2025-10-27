Burkina Faso: Le Premier ministre aux Forces combattantes à Tenkodogo - « Le moment est venu de porter le coup de grâce à l'ennemi »

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, présent à Tenkodogo, dans le cadre du Salon régional de l'artisanat (SARA), s'est rendu au 61e régiment d'infanterie commando, vendredi 24 octobre 2025, pour encourager les Forces de défense et de sécurité, engagées dans la lutte contre l'insécurité.

En s'adressant aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), au camp du général Tiémoko Marc Garango de Tenkodogo, vendredi 24 octobre 2025, le chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel

Ouédraogo, a indiqué avoir un message de fierté et d'espoir. Fierté, parce que, selon lui, les Forces combattantes sont la source de fierté du peuple burkinabè.

Espoir, a-t-il poursuivi, car aujourd'hui beaucoup d'enfants, de jeunes, de femmes et de personnes âgées de la région du Nakambé ont retrouvé leur terroir. En outre, Jean

Emmanuel Ouédraogo a dit également porter un message d'engagement. « Le moment est venu de porter le coup de grâce à l'ennemi », a-t-il lancé. Pour lui, il n'y a aucun doute : la guerre contre les terroristes et leurs soutiens va être gagnée. Le chef du gouvernement a dit tenir cette conviction de l'unité d'esprit au-delà des différents corps que composent les FDS.

Ce qui est, à ses yeux, une source de conviction. Une autre raison qui rend le chef du gouvernement optimiste est, à son avis, l'harmonie entre les Forces combattantes et les populations. C'est pourquoi, il a invité les premières à renforcer cette proximité avec les secondes.

Le Premier ministre Ouédraogo a rassuré que le gouvernement fera tout pour améliorer les conditions de travail des hommes et femmes engagés au front tant en matériels qu'en ressources humaines, et ce, a-t-il précisé, avec la contribution du peuple burkinabè.