Burkina Faso: Nuit des Lompolo 2025 - 27 trophées pour magnifier les talents des Arts dramatiques burkinabè

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a tenu la Ve édition de la Nuit des Lompolo, vendredi 24 octobre 2025, à Ouagadougou.

Les praticiens des arts dramatiques ont été à l'honneur le vendredi 24 octobre 2025, à Ouagadougou à l'occasion de la Ve édition de la Nuit des Lompolo. Placée sous le parrainage du ministre malien en chargé de la Culture, Mamou Daffé et sous le signe de l'intégration et de la coopération culturelle, la Nuit des Lompolo 2025 a décerné 27 trophées au total, dont 13 individuels et 14 collectifs.

Des prix d'honneur et distinctions spéciales ont également récompensé les figures emblématiques du théâtre burkinabè. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, représentant le chef du gouvernement, patron de cette édition a salué la persévérance des professionnels du secteur.

« Chers professionnels, votre téna-cité garantit la continuité des activités artistiques et culturelles, contribuant ainsi au rayonnement culturel de notre pays », a-t-il déclaré. Il a, par ailleurs, souligné que cette édition se distingue par l'ouverture de la compétition aux acteurs et compagnies du Mali et du Niger, tous membres de la Confédération des Etats du Sahel (AES). « Cette ouverture traduit notre volonté de faire des arts dramatiques, un vecteur d'intégration et de coopération communautaire dans notre espace régional », a-t-il précisé.

Présent à la cérémonie, l'ambassadeur du Mali au Burkina Faso, Issouf Oumar Maïga représentant le parrain, a salué l'initiative. « Je mesure avec humilité la portée de ce rôle et j'exprime ma gratitude aux autorités burkinabè pour cette marque d'estime qui honore la communauté culturelle malienne et celle de l'Alliance des Etats du Sahel », a-t-il déclaré, avant de rendre hommage aux artistes « qui oeuvrent dans l'ombre pour bâtir un monde plus humain et plus solidaire ».

Parmi les lauréats, la troupe culturelle Watinooma de Tenkodogo, a reçu le prix du meilleur spectacle jeune public pour une oeuvre de sensibilisation théâtrale sur l'éducation en situation d'urgence dans les régions du Kadiogo et du Nakambé. Philémon Zongo a été sacré meilleur comédien pour son rôle dans Aïcha de Tombouctou. Il a exprimé sa gratitude et sa détermination à poursuivre son engagement artistique. Instituée en 2013, la Nuit des Lompolo s'est imposée au fil des ans comme un rendez-vous majeur de la scène théâtrale burkinabè.