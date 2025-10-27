Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - L'Union des Houphouétistes salue la 'maturité du peuple ivoirien' et appelle à la 'sérénité'

26 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

L'Union des Houphouétistes pour la République (UHR) a salué, dans une déclaration officielle rendue publique ce dimanche 26 octobre 2025, le bon déroulement de l'élection présidentielle tenue la veille, le 25 octobre. Pour le mouvement dirigé par Valy Touré, ce scrutin s'est distingué par un fort sens civique et une remarquable démonstration d'attachement à la démocratie de la part du peuple ivoirien.

Selon l'UHR, malgré quelques incidents isolés relevés sur certaines localités du territoire national, l'élection s'est globalement déroulée dans le calme, la responsabilité et la dignité. Une attitude qui, selon la formation politique, témoigne de la maturité politique croissante des Ivoiriens et de leur volonté de préserver la paix et la stabilité du pays.

Le parti a tenu à féliciter l'ensemble des acteurs du processus électoral, notamment les institutions en charge du scrutin, les forces de sécurité, ainsi que les observateurs nationaux et internationaux pour leurs efforts conjoints. Ces différents acteurs, note le communiqué, ont contribué à la tenue d'un scrutin « ordonné et pacifique », dans un esprit républicain et respectueux des valeurs démocratiques.

Dans la même déclaration, l'UHR a rappelé le point 10 de ses propositions pour des élections équitables et apaisées, rendues publiques quelques mois plus tôt, qui invitait les citoyens à reprendre sereinement leurs activités après le scrutin. En ce sens, le président Valy Touré encourage l'ensemble des populations à retrouver dès ce lundi 27 octobre leurs occupations professionnelles, dans l'intérêt supérieur de la Nation.

L'Union des Houphouétistes pour la République a également exhorté toutes les formations politiques et les candidats à faire preuve de retenue et de responsabilité dans l'attente de la proclamation des résultats officiels. « Le respect des institutions et la préservation de la cohésion sociale doivent primer sur toute autre considération », a insisté Valy Touré.

En réaffirmant son engagement en faveur de la paix, du travail et du développement, l'UHR réitère son appel à l'unité nationale, fidèle à l'esprit de dialogue et de tolérance cher au Président Félix Houphouët-Boigny, dont elle se réclame l'héritage politique et moral.

