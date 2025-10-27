Togo: Construire un parlement fort - Le défi lancé par la CPP

26 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le sénateur et leader de la Convergence patriotique panafricaine (CPP), Adrien Béléki Akouété, a fait part dimanche de son optimisme quant à la mise en place d'un nouveau régime parlementaire.

Il y voit une opportunité de stabilité institutionnelle et un renforcement du dialogue démocratique.

Contrairement à ses collègues de l'opposition, qui redoutent une concentration excessive du pouvoir, M. Béléki Akouété estime que cette réforme marque un tournant constructif dans l'évolution politique du pays.

« Le système actuel permet un contrôle du gouvernement par le Parlement, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il instaure un dialogue institutionnel permanent, favorable à la transparence et à la cohésion nationale », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le président de la CPP, cette nouvelle ère exige une refonte profonde des partis politiques, en particulier ceux de l'opposition. Son propre parti entend donner l'exemple en réformant ses structures, en renforçant son ancrage territorial et en améliorant la qualité de ses propositions politiques.

Adrien Béléki Akouété invite les autres partis de l'opposition à suivre cette dynamique de réforme, dans un esprit de dialogue, de tolérance et de responsabilité partagée. Il appelle notamment à tirer pleinement parti du Cadre permanent de concertation (CPC) pour nourrir le débat démocratique.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.