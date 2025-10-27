Sénégal: Bignona - Le préfet invite les populations à ne plus occuper la voie publique sans autorisation

Bignona — Le préfet de Bignona (sud), Mamadou Kouma, a exhorté les populations, les commerçants surtout, à éviter toute occupation irrégulière de la voie publique, à la suite de l'opération de désencombrement menée dans la ville chef-lieu de département.

"J'exhorte les populations à préserver les espaces libérés et à éviter tout retour sur les emprises dégagées", a dit M. Kouma.

La mairie de Bignona, la Société nationale de gestion intégrée des déchets et plusieurs services techniques de l'État ont pris part à l'opération de désencombrement menée dans cette ville, samedi.

"Bignona a donné le bon exemple", a affirmé le préfet à la fin de l'opération.

"Nous comptons poursuivre cette opération dans d'autres [collectivités territoriales] du département", a assuré Mamadou Kouma.

Le maire de Bignona, Bacary Diatta, a promis de veiller à ce qu'il n'y ait plus d'occupations irrégulières de la voie publique.

La mairie a aménagé un espace réservé aux commerçants qui occupaient une partie de la voie publique sans autorisation, selon M. Diatta. "Nous les invitons à regagner ce site", a-t-il dit, se réjouissant surtout du bon déroulement du désencombrement du marché central de la ville.