Congo-Kinshasa: Des ressortissants de Shabunda plaident pour l'électrification de leur territoire

26 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La ville de Kinshasa a accueilli, samedi 25 octobre, la toute première édition des journées de réflexion sur le développement du territoire de Shabunda. Les notables de cette contrée du Sud-Kivu, riche mais encore peu développée, ont plaidé pour son électrification afin de moderniser l'agriculture et valoriser ses ressources minières.

Les participants ont également insisté sur la nécessité de réhabiliter et désengorger les routes pour lutter contre l'enclavement du territoire et stimuler son économie.

« Nous avons fait constat selon lequel depuis l'indépendance, en 1960 ; le territoire de Shabunda, en dépit du fait que nous avons des richesses naturelles, sol et sous-sol et humaines, on ne parvient pas à les mettre en exergue pour décoller", a déploré l'initiateur de ces journées, Dodo Lutombo Issanda.

Il a par ailleurs appelé à l'unité de tous les fils et filles de Shabunda pour mettre en oeuvre les recommandations issues de ces assises:

"Ce territoire est aujourd'hui compte parmi les derniers de ce pays, alors qu'il a une superficie de 25 mille 216 Km carre. C'est donc un territoire pays, c'est le grenier du Sud-Kivu, nous sommes délaissés, aucun fils de Shabunda qui est à la commande, aucun fils de Shabunda n'est aux institutions de la République. Nous sommes délaissés. C'est pourquoi j'ai invité les fils et filles de Shabunda pour réfléchir, parce que nous pouvons croire que la cause vient d'ailleurs, alors que nous-mêmes nous pouvons constituer la cause".

Les participants ont constitué un cadre permanant de réflexion, devant notamment préparer la deuxième édition des journées de réflexion sur le développement de Shabunda, prévue en 2026.

