Congo-Brazzaville: Investissements - Vingroup bientôt opérationnel au pays

La vice-présidente de la société Vingroup, le plus grand conglomérat vietnamien spécialisé dans l'immobilier, le tourisme, l'industrie, les infrastructures et l'automobile, Thuy Le, est en séjour de travail à Kinshasa, prélude au lancement imminent des activités de son groupe en République démocratique du Congo (RDC).

Thuy Le a été reçue le 24 octobre à la cité de l'Union africaine, à Kinshasa, par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle a reçu le quitus officiel de la plus haute autorité du pays avant l'entame de ses activités sur le sol congolais. « Je suis venue rencontrer le président Félix Tshisekedi pour avoir sa bénédiction en vue d'une collaboration fructueuse entre la RDC et Vingroup », a-t-elle déclaré.

« La rencontre avec le président de la République a été agréable. Nous avons pu ressentir en lui la sincérité et la détermination de voir cette collaboration réussir », a-t-elle ajouté. Avant d'être reçue par le chef de l'État, Thuy Le a indiqué avoir rencontré, tour à tour, la Première ministre, Judith Suminwa, et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, avec qui elle a signé un mémorandum d'entente pour le développement d'un vaste projet immobilier.

La femme d'affaires vietnamienne a fait savoir, ensuite, que l'implantation de Vingroup en RDC rencontre plusieurs axes prioritaires du programme quinquennal du président Tshisekedi. En développant tous ces secteurs d'activités au Congo (L'immobilier, le tourisme, l'automobile, l'industrie et les infrastructures), Vingroup va générer des emplois, protéger le panier de la ménagère, contribuer à la diversification de l'économie et améliorer l'accès aux services sociaux de base.