Congo-Brazzaville: Solidarité - Djoson Philosophe soutient Éliora Association à Paris

Mettant son séjour parisien à profit, Djoson Philosophe s'est produit sur la scène de la salle des fêtes de la mairie du vingtième arrondissement de Paris, lors de la Journée culturelle et solidaire organisée au profit de l'orphelinat Éliora.

Après avoir enregistré, en collaboration de l'orchestre de reggae "The Ligerians" de Tours, le clip "Rumba mokili mobimba" dans le studio de Cyril Solnais des Ateliers de la Morinerie de Saint-Pierre-des Corps en France, l'artiste musicien Djoson Philosophe s'est rendu à Paris pour se produire sur scène, le 25 octobre, pour soutenir Éliora Association, une organisation non gouvernementale humanitaire de solidarité internationale. Sa prestation, programmée en fin de journée, a égayé le public parisien.

Outre cette attraction musicale de l'artiste congolais, les visiteurs ont pu, de 10h à 19h, découvrir divers stands d'expositions de créateurs, participer aux ateliers, aux conférences et animations, écouter les contes africains et se voir proposer des mets culinaires, tout cela agrémenté d'un intermède autour d'artistes tels que le saxophoniste Fordha Blow ou la violoncelliste Laure Volpato.

À cette occasion de la célébration de la richesse culturelle africaine au service des enfants de l'orphelinat Eliora, une collecte de fonds a été réalisée.