Congo-Brazzaville: Sixième congrès du PCT - Adoption des rapports des commissions thématiques

L'adoption des rapports des commissions thématiques par le comité préparatoire et d'organisation du sixième congrès du Parti congolais du travail (PCT) qui se tiendra en décembre prochain est une étape décisive.

Depuis le 24 octobre, les sept commissions thématiques ont commencé à soumettre pour examen et adoption leurs rapports respectifs. Il s'agit notamment des commissions politique ; doctrine économique et financière du parti ; réformes institutionnelles et organisationnelles du parti ; politique sociale et culturelle du parti ; unions catégorielles et mouvement associatif ; politique de communication du parti ; politique environnementale et développement durable du parti.

Le président du comité préparatoire et d'organisation du sixième congrès ordinaire du PCT, Pierre Moussa, a rappelé à l'ouverture de la réunion du 24 octobre que ces rapports sont le fruit de plusieurs semaines de travail, d'écoute, d'analyse et de débats menés par les membres des différentes commissions. Il a salué par la même occasion leur engagement et leur rigueur au service du parti.

« L'adoption aujourd'hui de ces rapports constitue donc un moment important pour la consolidation collective des orientations qui nourriront les travaux du sixième congrès », a souligné le secrétaire général du PCT.

Selon Pierre Moussa, le PCT affirme, à travers ces rapports, sa vision, ses priorités et sa capacité à s'adapter aux défis nouveaux auxquels le pays et le parti sont confrontés. « C'est pourquoi, je vous invite à aborder cette séance de travail dans un esprit de responsabilité et de justice. Nous devons veiller à ce que les conclusions proposées soient à la hauteur des attentes du congrès et de nos militants », a-t-il exhorté.

Notons qu'outre les commissions thématiques, le comité préparatoire et d'organisation du sixième congrès ordinaire du PCT dispose de sept commissions techniques. Il s'agit précisément de la commission logistique du congrès ; la commission finances; la commission communication du congrès ; la commission protocole, transport et hébergement ; la commission investiture des congressistes, ainsi que les commissions santé et sécurité du congrès.