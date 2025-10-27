Congo-Brazzaville: Lutte contre le cancer - Une marche sportive à Brazzaville pour intensifier la sensibilisation

Dans le cadre des activités du mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer, l'association multisports Lion d'or a organisé, le 26 octobre à Brazzaville, une marche et une course pour sensibiliser la population aux causes et conséquences du cancer du col de l'utérus et du sein. Des centaines de personnes ont participé à ces activités dont l'objectif a été de mobiliser la société et à tirer la sonnette d'alarme.

L'association Lion d'or que dirige José Cyr Ebina n'est pas restée en marge de la lutte contre le cancer. S'appuyant sur ses objectifs, elle a mobilisé plus de deux cents personnes (Hommes et femmes) durant deux jours pour une cause commune : sensibiliser les citoyens afin de réduire les cas de cancer.

Les marcheurs et coureurs ont parcouru cinq kilomètres pour la première catégorie et 10 autres pour la seconde. Tous les participants ont pris le départ sur l'allée piétonne de l'hôtel Saphir jusqu'au rond-point de la case de Gaulle sur la corniche, en passant par Mami Wata pour les marcheurs. Les coureurs de leur côté continué jusqu'au rond-point du restaurant Bolingo, toujours sur la corniche, avant de revenir au point de départ.

Rodolph Gassaye Mouandza, un non voyant ayant participé à cette marche, a salué le dynamisme des organisateurs. Il a appelé toutes les femmes, particulièrement celles vivant avec handicap, à procéder régulièrement à l'autopalpation et à se rendre à l'hôpital le plus tôt possible.

Un séminaire interactif pour garantir la transmission de l'information

La veille de la marche, le 25 octobre, des dizaines de femmes et acteurs de la société civile ont participé à un séminaire de sensibilisation au fléau. Organisé par l'association multisports Lion d'or, ce séminaire dénommé Woman talk ou "Massolo ta bassi", en lingala, a éclairé la lanterne des participants sur les différents types de cancer.

L'objectif de ce moment d'échange a consisté à sensibiliser les femmes aux dangers des différents types de cancer, à l'importance de se faire dépister à temps avant d'inviter l'assistance à passer le message à leur entourage.

Les différents acteurs qui ont été pour la circonstance des médecins ont chacun expliqué les causes, les signes, les méthodes préventives, le traitement et les attitudes à adopter. Il y a plusieurs facteurs, selon eux, de risques qui suscitent le développement du cancer, notamment le mode de vie, la nutrition, la vie sexuelle et l'aspect héréditaire.

Les participants à cette conférence qui sont venus du Congo, du Gabon et de la République démocratique du Congo ont non seulement loué la qualité des échanges mais promis de sensibiliser les leurs.

José Cyr Ebina a invité les citoyens à faire bloc dans la lutte contre le cancer et a magnifié l'effort des femmes qui luttent quotidiennement contre ce fléau. Il a rappelé que la lutte doit être permanente puisqu'après Octobre rose, Novembre bleu et Décembre rouge arrivent. Une partie des fonds sera versée dans des associations féminines.