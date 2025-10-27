Togo: L'Esprit Saint, nouveau conseiller en gestion ?

Du 13 au 15 novembre, Lomé se transforme en haut lieu du business céleste. Non, il ne s'agit pas d'un miracle économique (pas encore), mais de la 24e Convention nationale de la CIHAPE-Togo (Communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile).

Un événement où la foi chrétienne et les chiffres d'affaires se donnent la main, et où la prière pourrait bien devenir une stratégie de croissance.

Pendant trois jours, les entrepreneurs chrétiens vont tenter de répondre à une grande question : "Quelle est la place de Dieu dans la gestion des affaires ?"

L'objectif ? Intégrer la dimension spirituelle dans les activités professionnelles. Fini donc les décisions basées uniquement sur les tableaux Excel - place à la Bible, aux prières et à l'onction divine.

Dans une ambiance entre séminaire d'entreprise et retraite spirituelle, les participants débattront, prieront, méditeront, et peut-être même... réseauteront sous l'oeil bienveillant du Très-Haut.

Selon les organisateurs, la spiritualité ne freine pas la performance : elle la booste. Après tout, quoi de mieux qu'un appel divin pour éviter les appels du fisc ?

La CIHAPE veut former une nouvelle génération d'entrepreneurs chrétiens, à la fois ambitieux sur terre et vertueux au ciel. Parce que, soyons honnêtes, il est plus facile de vendre un produit avec foi... que sans foi du tout.

Alors si vous êtes entrepreneur, chrétien et convaincu que les affaires peuvent se faire dans la prière sans perdre le profit ni son âme, cette convention est sans doute faite pour vous.

Et si jamais ça ne marche pas ? Eh bien, il restera toujours la prière... et un bon plan de relance.