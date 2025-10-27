Togo: Généralisation des compteurs prépayés

26 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

La Compagnie d'Énergie Électrique du Togo (CEET) lance une vaste opération de modernisation de son réseau de distribution, avec pour principale mesure la généralisation des compteurs prépayés sur l'ensemble du territoire.

Cette réforme, qui concerne aussi bien les particuliers que les administrations, vise avant tout à mettre un terme aux fraudes massives qui plombent les finances de la société publique.

Chaque année, des milliards de Fcfa sont perdus en raison de branchements illicites, de manipulations frauduleuses des anciens compteurs mécaniques ou encore de factures impayées. Face à cette hémorragie financière, la CEET a décidé de remplacer progressivement les anciens équipements par des compteurs intelligents à prépaiement.

Avec ce nouveau dispositif, les usagers devront acheter à l'avance leurs crédits d'électricité, à l'image des forfaits téléphoniques. Ce système permet une meilleure maîtrise de la consommation, mais surtout, rend la fraude quasiment impossible.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Ce mécanisme nous permettra d'avoir une traçabilité en temps réel de la consommation, et d'éliminer les pertes liées à la tricherie ou à la mauvaise foi », explique une source interne à la CEET. Les nouveaux compteurs, numériques et sécurisés, sont plus difficiles à falsifier que les anciens appareils mécaniques.

Le remplacement des compteurs se fera de manière progressive et coordonnée, assure la société, avec des phases de sensibilisation et d'accompagnement. L'objectif est d'assainir durablement le secteur, de garantir une meilleure qualité de service, et surtout, de préserver la viabilité économique de l'opérateur public.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.