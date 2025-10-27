Sénégal: La SONACOS entame, à Louga, la célébration de son cinquantenaire

Louga — La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) a entamé, samedi, à Louga (nord), les festivités de son cinquantenaire, en présence de son directeur général, El Hadji Ndane Diagne.

"Nous venons de lancer officiellement la célébration du cinquantenaire de la SONACOS, cinquante ans d'histoire, de labeur, de défis, mais aussi de fierté et de réussite partagée", a dit M. Diagne lors d'une cérémonie organisée dans cette ville.

"SONACOS, cinquante ans d'industrie résiliente pour une souveraineté alimentaire" est le thème des activités prévues pour fêter le demi-siècle d'existence de l'une des plus grandes entreprises agroalimentaires du pays.

Le cinquantenaire sera fêté pendant plusieurs semaines, dans les usines de la SONACOS, selon son directeur général.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Tous les quinze jours, nous serons dans une ville. Après Louga, nous irons à Diourbel, à Kaolack, à Ziguinchor", a-t-il dit, annonçant que "la plus grande célébration est prévue à Dakar, le 13 décembre 2025".

El Hadji Ndane Diagne salue "l'engagement et la résilience des générations d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers et de producteurs", qui font de la SONACOS, depuis 1975, "un pilier de l'industrie nationale et un acteur majeur de la politique de souveraineté alimentaire" du pays.

"Se réinventer sans jamais renier son identité"

L'entreprise va dérouler un important programme de modernisation de ses installations industrielles, dont une partie sera financée avec le budget de l'État en 2026, a annoncé M. Diagne.

Selon lui, le plan industriel de la SONACOS sera "redéfini" en vue d'un accroissement de la production et de la création de nombreux emplois.

"Les défis sont encore nombreux", a reconnu El Hadji Ndane Diagne, expliquant qu"'il s'agit de la modernisation de notre outil industriel, de la compétitivité, de la qualité, de l'innovation, de la performance..."

"Nous voulons que notre présence continue d'avoir un impact positif sur la vie des populations, notamment en matière d'emploi et de développement local", a-t-il assuré.

Le directeur général de la SONACOS a invité les travailleurs à "poursuivre les efforts de modernisation et d'innovation" de l'entreprise, pour la rendre "moderne, performante et respectueuse de l'environnement".

Il salue "la capacité de l'entreprise à se réinventer sans jamais renier son identité".