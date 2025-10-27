Sénégal: La saison 2025-2026 va démarrer samedi 1er novembre

Dakar — La saison 2025-2026 du championnat de football professionnel du Sénégal va se dérouler du samedi 1er novembre 2025 à la fin de juin 2026, a-t-on appris du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Selon un communiqué publié par la FSF après une réunion tenue samedi 25 octobre, les compétitions de la Ligue Pro se poursuivront durant la prochaine Coupe d'Afrique des nations prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Le comité exécutif de la FSF a adopté une réforme des championnats amateurs, qui consiste à créer quatre poules de huit équipes en national 1. Les quatre meilleures équipes de chaque poule prendront part à des play-offs, et les autres à des play-downs.

La première équipe de chacune des poules en national 1 accèdera à la ligue 2, et les deux dernières reléguées en division inférieure.

En national 2, les 48 clubs seront répartis en huit poules de six équipes chacune.

Les 24 clubs concernés par les play-offs seront regroupés en quatre poules de six, et la meilleure équipe de chaque poule va monter en National 1.

Pour les play-downs, les 24 équipes concernées seront réparties de cette manière. Les deux dernières équipes de chaque poule vont rejoindre les divisions régionales.

Le communiqué de la FSF annonce, par ailleurs, que 14 bus seront mis à la disposition des ligues régionales.

Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, réuni samedi 25 octobre, à Dakar, a pris plusieurs décisions, dont les nominations respectives d'Abdoulaye Saydou Sow et de Mayacine Mar aux fonctions de secrétaire général et de conseiller du président de l'instance fédérale nationale.

Plusieurs questions, dont la situation financière de la FSF, ont été abordées lors de cette réunion.

Le 2 septembre 2025, les comptes de la FSF présentaient un solde de 1 189 265 250 francs CFA, selon le comité exécutif.

Les créances s'élevaient à 3 041 797 899 francs CFA et les dettes à 900 089 283.

La réunion du samedi 25 octobre est la première du comité exécutif depuis l'élection d'Abdoulaye Fall à la présidence de la FSF en août dernier.