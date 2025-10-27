Tunisie: Présentation à Tunis d'un guide pratique du système opérationnel de l'ONU à l'occasion de son 80e anniversaire

Une cérémonie marquant le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies (ONU) a été l'occasion, vendredi à Tunis, de présenter un nouveau guide pratique du système opérationnel des Nations Unies, intitulé « The UN at Country Level: A Practical Guide to the United Nations Operational System ».

Présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, la cérémonie s'est tenue au siège de l'Académie diplomatique internationale de Tunis, en présence de la coordinatrice résidente des Nations Unies en Tunisie, de chefs de missions diplomatiques, de représentants d'organisations onusiennes et internationales, ainsi que de hauts responsables.

Publié par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de la Suisse, cet ouvrage de près de 140 pages se veut un instrument de transparence et de compréhension du système opérationnel de l'ONU au niveau des pays. Il vise à démystifier le fonctionnement opérationnel de l'organisation en décrivant la manière dont ses agences, fonds et programmes interagissent sur le terrain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Structuré en dix chapitres pouvant être lus indépendamment, le guide couvre de manière accessible les mandats de l'ONU en matière de paix, de droits humains et de développement durable, ainsi que son système opérationnel, son implantation selon les contextes nationaux, ses mécanismes de financement et la conception de ses programmes pays.

Destiné aux diplomates, aux responsables gouvernementaux, aux partenaires internationaux, aux universitaires et aux acteurs de la société civile, il arrive à un moment crucial où la réforme du système des Nations Unies et le renforcement de la cohérence entre ses piliers sont au coeur des débats internationaux.

Pour la Tunisie, cet ouvrage constitue un outil précieux pour mieux comprendre la structure, la coordination et le financement de la présence onusienne dans le pays, renforcer le dialogue entre le gouvernement, les agences de l'ONU et les partenaires internationaux, et mieux aligner les efforts nationaux avec l'Agenda 2030 ainsi qu'avec les objectifs de cohérence entre développement, action humanitaire et paix.

En offrant une vue d'ensemble systémique et accessible du fonctionnement de l'ONU sur le terrain, ce guide, disponible en ligne sur le site ⁦understandingtheun.org⁩, sera régulièrement mis à jour. Il ne s'agit pas d'un document juridique, mais d'un outil pédagogique visant à rendre le système onusien plus accessible et transparent.