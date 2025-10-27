Tunisie: Rebond de l'économie nationale - Le pays sur une pente ascendante

L'économie tunisienne confirme de plus en plus son redressement avec un rythme de croissance solide qui s'installe graduellement. La dynamique observée est portée par la vitalité du secteur agricole et soutenue par une reprise du tourisme. Une dynamique robuste, qui replace le pays dans une trajectoire de croissance soutenue après les turbulences économiques mondiales des dernières années.

La croissance s'accélère certes, mais des défis structurels, tels que le chômage, l'inflation et le déficit commercial persistent.

En 2025, l'économie nationale affiche une résilience remarquable dans un contexte mondial marqué par des incertitudes géopolitiques et économiques. Le rebond économique se confirme en Tunisie, avec une amélioration des agrégats économiques.

Sur une lancée prometteuse

La Tunisie est sur une lancée prometteuse en matière de croissance économique. Dans son dernier rapport économique sur le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Afghanistan et le Pakistan (Menaap), la Banque mondiale précise que l'économie tunisienne devrait enregistrer une amélioration de sa croissance à 2,6 % en 2025 contre 1,4 % en 2024.

Cette progression sera principalement soutenue par la reprise de la production agricole, en particulier celle de l'huile d'olive et des céréales, ainsi que par le renforcement du secteur agricole. Toutefois, la croissance devrait ralentir pour se situer à 2,4 % en moyenne sur la période 2026-2027, en raison de resserrements financiers.

Notons qu'au deuxième trimestre 2025, la Tunisie a enregistré une croissance de 3,2 %, selon l'Institut national de la statistique (INS).

Dans le même sillage, Fethi Zouhaïer Nouri, Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, a dû rappeler, lors de sa participation aux Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, tenues à Washington du 14 au 18 octobre 2025, que « la Tunisie est parvenue à maintenir les équilibres fondamentaux de son économie et à assurer la soutenabilité de ses finances publiques, malgré les tensions découlant des fluctuations économiques mondiales et de la hausse des prix internationaux, grâce à une approche fondée sur la responsabilité nationale et la mobilisation des ressources internes ».

Nouri a également souligné que la politique monétaire, alliant à la fois flexibilité et rigueur, adoptée par la Banque centrale de Tunisie, a joué un rôle déterminant dans l'ancrage des anticipations d'inflation et le maintien de la solidité du dinar face aux principales devises étrangères.

Il a aussi mis en avant l'amélioration de la notation souveraine de la Tunisie et la stabilité des réserves en devises, témoignant de la solidité du système financier et de sa capacité à résister aux crises.

Leviers déclencheurs

Par ailleurs, et pour que ce rebond persiste, les efforts doivent être accentués, afin de réaliser, dans les meilleurs délais et conditions possibles, les réformes nécessaires qui concernent, essentiellement, l'accélération de la mise en oeuvre du projet du Code des changes, l'amélioration du climat d'investissement qui consiste à faire une refonte totale de la loi de l'investissement, l'adaptation de la réforme fiscale à la situation économique.

Il serait primordial également d'accorder une priorité absolue au secteur agricole afin de dynamiser davantage les grandes cultures et plus précisément la culture des céréales, pour réduire, un tant soit peu, l'importation du blé et atténuer l'effet néfaste sur les réserves en devises.

Ceci outre l'amélioration de la production du phosphate qui constitue une source indéniable de devises, la mise à niveau des entreprises, surtout des PME, pour qu'elles puissent surmonter la conjoncture économique actuelle et réserver aux travailleurs tunisiens à l'étranger beaucoup plus d'égards, pour les encourager à investir davantage dans leur pays d'origine et à continuer à faire les transferts en devises. C'est dire que la situation économique en Tunisie est en évolution.

La Tunisie a les moyens pour l'améliorer progressivement. Plusieurs leviers demeurent déclencheurs de la croissance : pour croître, il faut produire plus et mieux de richesses dont on a besoin et dont on peut exporter le surplus.

Pour produire plus, le pays n'a pas d'autres choix que d'investir, l'investissement étant le principal moteur de la croissance. Pour investir, il a besoin d'un climat d'affaires sain et de finances, ainsi que de soutiens pour entreprendre.

Pour stimuler la croissance économique, en restaurant les équilibres financiers en général, d'importants chantiers et réformes prioritaires sont en attente de mise en oeuvre : l'amélioration du climat des affaires et la simplification des réglementations.

La modernisation de l'administration publique que tous les acteurs et partenaires économiques de la Tunisie considèrent comme « la mère des réformes », l'adoption par le Gouvernement du « Programme-pilote Innov'Administration » (en décembre 2022) pourrait poser les jalons d'une profonde modernisation administrative et d'une réelle transformation des services publics, outre la « nouvelle stratégie industrielle et d'innovation à l'horizon de 2035 ».