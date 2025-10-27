Tunisie: Volonté commune de renforcer la coopération économique bilatérale

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, s'est entretenu, jeudi, avec l'ambassadeur de la Confédération Suisse en Tunisie, Joseph Renggli.

Le ministre a souligné le dynamisme que connaît la coopération bilatérale, exprimant son aspiration à la renforcer et à la diversifier davantage dans le cadre du programme de coopération suisse en Tunisie pour la période 2025-2028, et ce sur la base de l'intérêt commun.

Abdelhafidh a également évoqué le potentiel existant et les opportunités disponibles pour renforcer davantage les relations économiques bilatérales. Il a souligné l'attractivité du site tunisien pour de nombreuses entreprises suisses qui ont choisi de mener à bien des projets d'investissement en Tunisie.

Pour sa part, Joseph Renggli a souligné l'importance que son pays attache au renforcement des relations de coopération bilatérale et la volonté d'exploiter toutes les possibilités et opportunités disponibles pour consolider la coopération existante. Il a insisté sur l'importance des axes des programmes de coopération en cours et la volonté de les soutenir dans la prochaine étape conformément aux objectifs de la Tunisie en matière de développement économique et social.