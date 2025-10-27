Les projecteurs sont braqués sur les trois perles du sud tunisien, Djerba, Douz et Tozeur, qui accueillent du 24 octobre au 1er novembre un événement inédit et exceptionnel : le Balloons Event Show Tunisia.

Pendant sept jours, le ciel du sud se transformera en une toile éblouissante offrant aux autochtones et aux visiteurs un ballet splendide de montgolfières et de paramoteurs.

Le coup d'envoi a été donné à Djerba pour la première édition de ce festival. Le spectacle aérien se poursuivra dans les oasis de Douz et Tozeur avec des vols majestueux de ballons aux couleurs chatoyantes et des démonstrations de paramoteurs.

En marge de l'inauguration, une conférence s'est tenue hier, réunissant Mehdi Haloui, directeur général de l'Ontt (Office national du tourisme tunisien), le gouverneur de Médenine, le Président de la Commission du tourisme à l'ARP, ainsi que les présidents des Fédérations tunisiennes de l'hôtellerie et des agences de voyages, le directeur de l'Association tunisienne de l'aéronautique et d'autres intervenants du secteur du tourisme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Prenant la parole, Walid Taboubi, gouverneur de Médenine, a souligné l'importance cruciale de cette convergence des acteurs. Il a affirmé qu'un tel événement est un puissant catalyseur pour le tourisme dans la région.

« La participation de l'ensemble des fédérations et des acteurs publics et privés reflète l'importance que représente un tel événement pour dynamiser le développement dans le sud et renforcer le positionnement de la Tunisie sur les marchés mondiaux en tant que destination stratégique», expliquant que malgré les obstacles, le secteur, pilier de l'économie nationale depuis sept décennies, a prouvé sa résilience.

«Le tourisme durable constitue l'alternative indispensable au modèle classique et son succès dépend d'un partenariat public/privé fructueux et de la promotion des investissements dans le sud».

Badis Belhaj Ali, président de la commission du tourisme, de la culture, des services et des industries artisanales à l'ARP, a salué le succès du lancement du festival, fruit d'un partenariat public-privé engagé et de l'implication de la société civile. Il voit dans cet événement un produit diversifié qui allie tourisme sportif, écotourisme et tourisme culturel.

« Cet événement ouvre des perspectives pérennes et durables pour le secteur, contribue au rayonnement de l'image du pays et représente un véritable catalyseur pour l'économie nationale. Il garantit une transition qualitative vers une offre touristique diversifiée, permettant de prolonger la saison touristique sur toute l'année. »

Mehdi Haloui, directeur général de l'Ontt, a dressé, de son côté, un bilan encourageant, se félicitant d'une saison touristique marquée par la visite de neuf millions de touristes en Tunisie. Ce dernier a précisé que la stratégie nationale vise à promouvoir de nouveaux produits et à diversifier l'offre pour garantir la durabilité du secteur.

L'ouverture sur de nouveaux marchés passe par le lancement de produits diversifiés et la création de lignes aériennes directes. Dans cette optique, quatre cahiers des charges viennent d'être publiés pour réglementer de nouvelles niches, comme les gîtes ruraux et le tourisme de camping.

Valoriser le Sud : l'expérience aéronautique

Dorra Miled, président de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie, a salué, quant à elle, « l'audace et l'originalité » de l'événement qui réunit sports aéronautiques, culture et tourisme, insistant sur la nécessité de rompre avec l'image classique du tourisme balnéaire et de mieux exploiter la richesse patrimoniale et la diversité des paysages tunisiens.

« Les majestueux ballons qui voyagent entre Djerba, Douz et Tozeur ne font pas que dessiner des trajectoires dans le ciel. Cet événement met en lumière la beauté envoûtante du désert du sud, l'authenticité des oasis et le potentiel immense du tourisme saharien et oasien...

C'est un produit touristique expérientiel, un véritable outil de marketing territorial qui projette une image de la Tunisie moderne et dynamique», a-t-elle déclaré, ajoutant, par ailleurs, que le festival, qui offre une expérience unique de montée d'adrénaline sportive et de découverte culturelle dans un décor « cinématographique va permettre dans le futur d'attirer une clientèle avide de sensations fortes.

Enfin, Ahmed Bettaieb, président de la Fédération tunisienne des agences de voyages (Ftav), a conclu sur une note résolue : « Nous allons avancer, malgré les difficultés, pour diversifier et tirer vers le haut le produit touristique tunisien ».