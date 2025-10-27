Du lundi 27 octobre au dimanche 2 novembre, nos écoliers, collégiens et lycéens auront leurs petites vacances d'automne. En fait, une semaine pour reprendre leur souffle avant d'entamer le marathon du contrôle continu.

En effet, la période allant du lundi 3 novembre au samedi 29, les écoliers de la 1ère à la 6e seront évalués dans les activités orales et pratiques. Au cours de cette période, les cours se poursuivront de façon normale.

Rappelons que les matières orales et pratiques sont au nombre de sept. Il s'agit de la communication orale, la récitation, la lecture à haute voix, l'éducation technologique, le Coran, l'éducation musicale et l'éducation artistique.

La deuxième partie de l'évaluation des élèves est fixée pour la période allant du lundi 1er décembre au samedi 13. Elle concerne tous les niveaux du primaire. Ce sont les matières écrites figurant dans les programmes officiels qui seront évalués. En somme, ce sont les devoirs de synthèse de la fin du premier trimestre. Mais ils se passeront dans des conditions de poursuite normale des cours.

En d'autres termes, ces devoirs se tiendront dans les horaires fixés par les emplois du temps.

Quant à la période qui s'étale du lundi 15 décembre au samedi 20, elle sera consacrée à la correction des devoirs et à la remise des copies aux élèves.

Ce qui permettrait d'une part aux enseignants de remédier aux lacunes de leurs élèves et, d'autre part, aux parents de se faire une idée sur les capacités de leurs enfants.

Les trois jours qui restent avant les vacances d'hiver (18, 19 et 20 décembre) seront réservés à la saisie des notes et à la remise des bulletins aux élèves.

Pour rappel, les élèves auront un jour de congé le 17 décembre et les vacances d'hiver commenceront le lundi 22 décembre 2025 et se termineront le dimanche 4 janvier 2026.