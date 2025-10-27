Tunisie: L'Espérance ST domine Rahimo FC (3-0) et va en phase de groupes

L'Espérance sportive de Tunis a validé son billet pour la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique de football de la Confédération africaine de la discipline (CAF), après avoir dominé la formation Burkinabé de Rahimo FC (3-0), ce dimanche, à Radès, pour le compte du deuxième tour préliminaire retour.

Les réalisations sang et or ont été signées Hamza Jelassi (33e), Florian Danho (52e) et Achref Jabri (72e).

Le match aller, rappelle-t-on, s'était soldé à Ouagadougou par une courte victoire de l'Espérance ST (1-0).

L'autre représentant tunisien dans la compétition, l'US Monastir n'ira pas en phase de groupes, s'inclinant une nouvelle fois face à la JS Kabylie (2-1) hier, samedi, au stade Houcine Aït Ahmed de Tizi Ouzou, dans le cadre du match retour du deuxième tour préliminaire, après sa lourde défaite au match aller à Sfax (0-3).

A noter que tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF aura lieu le 3 novembre prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud.