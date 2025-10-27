Afrique: C3 - 2e tour préliminaire - Olimpico de Sousse (18h00) - ESS-Nairobi United du Kenya (aller 0-2) - Le match de la saison

26 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par Mohamed Salem Kechiche

Distancée et totalement dépassée en championnat, l'ESS n'a plus que la Coupe de la CAF pour sauver une saison compromise. Les Etoilés sont donc dans l'obligation de réaliser le match parfait pour éliminer Nairobi United.

Pour relever le défi de fin d'après-midi, le coach Mohamed Ali Nafkha va choisir des hommes forts et capables de se surpasser. Le retour de Ghofrane Naouali en défense, Sabri Ben Hassen dans les cages, Gbo, Ben Maâzouz, et peut-être Dagdoug, s'il est gracié, sont de nature à rassurer.

C'est que l'ESS a besoin de tous ses joueurs compétitifs, à un moment crucial de la saison. Cependant, le responsable de la section football, Saber Ben Fradj, a signifié l'impératif de dégraisser quelque peu l'effectif, un groupe qui connaît un déficit de qualité. Ce faisant, l'Étoile Sportive du Sahel a entamé son processus de sélection des recrues de l'été.

Premier joueur à en faire les frais en la personne d'Alassane Diao qui a déçu et devrait quitter pour un prêt d'une saison à Al Madina de Libye. Idem pour Uché Goodlad, Mohamed Aziz Jebali, Mohamed Kanté, Malek Baayou et d'autres recrues estivales qui seraient libérées. Revenons à présent à l'échéance d'aujourd'hui et le onze pressenti.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mohamed Ali Nafkha devrait aligner le meilleur onze possible. Au poste de gardien de but, Ben Hassen reprendra naturellement sa place, d'autant plus que Gazzah a déçu. En défense, Nassim Hnid devra se ressaisir après son "petit" match face à l'OB. Ghedamsi, Naouali et Omija devraient compléter le quatuor défensif. Plus haut, les yeux seront braqués sur l'attaque et l'animation qui va avec.

Un onze d'attaque

Après quatre matchs consécutifs sans qu'aucun attaquant ne fasse trembler les filets, à l'instar de Anan ou Aouani, l'attaque est donc attendue au tournant. Pourquoi ? Parce que les deux buts inscrits lors des 4 derniers matchs oeuvres de Ben Mazouz et Bouslama sont signés par des milieux de terrain. Chaâbaní, Dhaoui, Senghor et à un degré moindre Aouani et Anan doivent donc se réveiller et renverser la vapeur, comme par le passé durant la période 2015-2020 avec des qualifications compromises face à l'APR du Rwanda et surtout Ashanti Kotoko du Ghana en 2019.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.