Distancée et totalement dépassée en championnat, l'ESS n'a plus que la Coupe de la CAF pour sauver une saison compromise. Les Etoilés sont donc dans l'obligation de réaliser le match parfait pour éliminer Nairobi United.

Pour relever le défi de fin d'après-midi, le coach Mohamed Ali Nafkha va choisir des hommes forts et capables de se surpasser. Le retour de Ghofrane Naouali en défense, Sabri Ben Hassen dans les cages, Gbo, Ben Maâzouz, et peut-être Dagdoug, s'il est gracié, sont de nature à rassurer.

C'est que l'ESS a besoin de tous ses joueurs compétitifs, à un moment crucial de la saison. Cependant, le responsable de la section football, Saber Ben Fradj, a signifié l'impératif de dégraisser quelque peu l'effectif, un groupe qui connaît un déficit de qualité. Ce faisant, l'Étoile Sportive du Sahel a entamé son processus de sélection des recrues de l'été.

Premier joueur à en faire les frais en la personne d'Alassane Diao qui a déçu et devrait quitter pour un prêt d'une saison à Al Madina de Libye. Idem pour Uché Goodlad, Mohamed Aziz Jebali, Mohamed Kanté, Malek Baayou et d'autres recrues estivales qui seraient libérées. Revenons à présent à l'échéance d'aujourd'hui et le onze pressenti.

Mohamed Ali Nafkha devrait aligner le meilleur onze possible. Au poste de gardien de but, Ben Hassen reprendra naturellement sa place, d'autant plus que Gazzah a déçu. En défense, Nassim Hnid devra se ressaisir après son "petit" match face à l'OB. Ghedamsi, Naouali et Omija devraient compléter le quatuor défensif. Plus haut, les yeux seront braqués sur l'attaque et l'animation qui va avec.

Un onze d'attaque

Après quatre matchs consécutifs sans qu'aucun attaquant ne fasse trembler les filets, à l'instar de Anan ou Aouani, l'attaque est donc attendue au tournant. Pourquoi ? Parce que les deux buts inscrits lors des 4 derniers matchs oeuvres de Ben Mazouz et Bouslama sont signés par des milieux de terrain. Chaâbaní, Dhaoui, Senghor et à un degré moindre Aouani et Anan doivent donc se réveiller et renverser la vapeur, comme par le passé durant la période 2015-2020 avec des qualifications compromises face à l'APR du Rwanda et surtout Ashanti Kotoko du Ghana en 2019.