Tunisie: La vitesse de croisière

La Tunisie et la Chine sont en train de multiplier les signaux quant à la confirmation d'une coopération de plus en plus fructueuse et renforcée dans les divers domaines, dont notamment la santé, l'enseignement supérieur, l'infrastructure de base et autres technologies et investissements.

En effet, depuis l'avènement du Président Kaïs Saïed à la magistrature suprême, les relations tuniso-chinoises n'ont cessé de s'élever vers des paliers supérieurs avec une concrétisation et un suivi des divers accords qui se répercutent directement sur les secteurs concernés.

Il faut dire que les conventions sont devenues nombreuses. En matière d'enseignement, dont celui académique et universitaire, on cite le partenariat scientifique avec l'accord signé entre l'Université Tunis El Manar et l'Université des études internationales de Pékin dont l'objectif principal est la promotion de la coopération académique et de la recherche en vue de faciliter l'échange d'étudiants, d'enseignants et de personnel, tout en lançant des projets communs, avec l'organisation de conférences scientifiques.

En outre, il convient de souligner l'annonce faite par l'ambassadeur chinois en Tunisie qui a assuré que le projet du pont de Bizerte, dont les travaux vont bon train, sera fonctionnel dans les meilleurs délais en vue d'être fin prêt à l'exploitation dès la mi-2027.

Et de préciser que les travaux de construction des fondations du pont sont achevés à raison de 14% déjà, avant de passer à l'étape suivante du projet consistant à terminer avec les fondations du pont et des infrastructures sous-marines, sachant que ce pont est considéré comme un modèle de coopération à l'international, sans oublier que des compétences tunisiennes de haute qualité ont participé, efficacement, à la réalisation du projet avec le soutien d'experts étrangers.

Outre la considération de la Chine à notre pays qu'elle reconnaît comme étant un hub régional dans le domaine des compétences scientifiques, sans oublier l'excellence de sa main-d'oeuvre comme un atout de taille, ce qui le rend fort attractif pour les investisseurs étrangers dont ceux de Chine, d'où l'intérêt pour les avantages présentés par les entreprises tunisiennes dans le domaine des innovations technologiques.

D'ailleurs, Pékin est bien convaincu de la nécessité d'ouvrir davantage d'opportunités pour les entreprises chinoises et tunisiennes afin qu'elles bénéficient des avantages octroyés par l'initiative "des nouvelles routes de la soie", une ceinture économique à laquelle la Tunisie a adhéré.

Les divers indicateurs laissent ainsi entendre que la coopération entre la Tunisie et la Chine va crescendo sous la houlette du Chef de l'Etat avec le doublement du volume des échanges rien que durant les cinq années allant de 2019 à 2024.