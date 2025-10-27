Tunisie: Destination d'avenir - Le pays réinvente son art de recevoir

Portée par un regain d'intérêt international, la Tunisie refait surface sur la carte mondiale du tourisme. Élue parmi les destinations phares de 2026 par Lonely Planet, elle voit dans cette reconnaissance une invitation à se réinventer, affirmer sa singularité, séduire de nouveaux visiteurs et hisser son offre à la hauteur de ses atouts.

La Tunisie figure parmi les 25 meilleures destinations au monde à visiter en 2026, selon le prestigieux guide de voyage Lonely Planet, qui vient de publier son classement annuel Best in Travel 2026. Ce classement, très attendu par les professionnels du secteur, met en lumière des lieux offrant aux voyageurs des expériences singulières, alliant culture, nature et aventure.

Dans sa présentation, Lonely Planet souligne que la popularité de la Tunisie ne cesse de croître auprès des voyageurs internationaux, séduits par ses monuments romains, ses villes antiques, la beauté de ses côtes méditerranéennes et la diversité de ses paysages naturels. Le guide décrit le pays comme «un mélange harmonieux entre l'ancien et le nouveau», suspendu entre ses ruines romantiques et «un monde de possibilités né du Printemps arabe de 2011».

Un pays entre histoire et modernité

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le guide, «l'atmosphère sereine de la Tunisie fait oublier au visiteur l'importance de ces événements, qui traduisaient un profond désir de bâtir un nouvel avenir». Depuis, la Tunisie s'est engagée sur la voie d'une transformation culturelle et sociale, portée par une génération d'artistes, d'entrepreneurs et d'intellectuels qui ont su redéfinir l'image du pays et mettre en valeur son histoire plurielle.

Lonely Planet recommande aux visiteurs de partir à la découverte des sites archéologiques et des traces laissées par la succession des civilisations ayant marqué le territoire, notamment les mosaïques de Bulla Regia, les vestiges de Kairouan ou encore le théâtre romain d'El Jem, joyau du patrimoine mondial.

Le guide évoque également la richesse naturelle du pays, citant le lac Ichkeul, classé au patrimoine de l'Unesco, où se rassemblent chaque année des milliers d'oiseaux migrateurs, dont les célèbres flamants roses. Les visiteurs sont également invités à explorer les dunes dorées du Sahara, à flâner dans les souks artisanaux de Nabeul et à savourer la gastronomie tunisienne, réputée pour ses saveurs épicées et authentiques.

Un secteur touristique en plein essor

Cette reconnaissance internationale vient confirmer la place croissante de la Tunisie sur la carte touristique mondiale. Déjà en décembre 2024, le magazine National Geographic avait classé le pays parmi les destinations incontournables à découvrir, saluant son authenticité et la richesse de son patrimoine. De son côté, le cabinet espagnol Bloom Consulting, spécialisé en Nation Branding, a récemment classé la Tunisie cinquième meilleure destination africaine pour la période 2024-2025, et 70e à l'échelle mondiale.

Les chiffres confirment cette dynamique. Jusqu'au 20 octobre 2025, la Tunisie a accueilli plus de neuf millions de visiteurs, soit une hausse de 9,2 % par rapport à la même période en 2024. L'année précédente, la destination avait déjà enregistré un record historique avec 10,3 millions de touristes. Pour 2025, l'Office national du tourisme tunisien prévoit d'atteindre les 11 millions d'arrivées, tirées par une forte progression du marché européen, en hausse de 10,7 %.

Les principaux flux proviennent notamment de la France, de la Pologne et du Royaume-Uni. Les recettes touristiques, quant à elles, ont atteint environ 6.264 millions de dinars à fin septembre 2025, contre 5.789 millions un an plus tôt, enregistrant ainsi une croissance de 8,2 %.

Un guide reconnu mais à relativiser

Si certains classements peuvent parfois sembler subjectifs, le guide Lonely Planet bénéficie d'une réelle crédibilité dans le secteur. Considéré comme l'un des plus importants guides de voyage au monde, il s'appuie sur un réseau d'auteurs, de journalistes et de voyageurs expérimentés. Son classement Best in Travel, publié chaque année, repose sur des critères précis mêlant richesse culturelle, durabilité, innovation et attractivité.

Il reste toutefois avant tout un indicateur d'inspiration plutôt qu'un outil scientifique. Il met en avant des tendances, des atmosphères et des expériences humaines, davantage que des données purement quantitatives.

Il convient également de rappeler que nous, Tunisiens, avons parfois tendance à nous enorgueillir de certains classements internationaux, ou à nous en offusquer lorsqu'ils sont moins flatteurs, sans toujours distinguer la valeur réelle des sources. Or, tous les classements et guides ne se valent pas.

Certains relèvent davantage de la communication ou du marketing, parfois payés ou subventionnés par les intéressés, que d'une évaluation rigoureuse et reconnue par les instances internationales du tourisme. D'où la nécessité d'une approche mesurée et critique. Il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qui est publié, qu'il s'agisse de distinctions positives ou de jugements défavorables. La rigueur et la vérification des sources demeurent essentielles pour apprécier à leur juste valeur ces reconnaissances.

Une reconnaissance porteuse d'avenir

Pour la Tunisie, cette distinction n'en demeure pas moins significative. Elle consacre les efforts engagés pour redynamiser un secteur stratégique et renforcer l'image du pays à l'international. Mais au-delà de la fierté légitime qu'elle inspire, elle rappelle aussi une exigence : celle de la montée en gamme.

Le tourisme tunisien ne peut plus se contenter d'être accessible et ensoleillé, il doit désormais viser l'excellence. Cela passe par la création de services de qualité, l'ouverture de restaurants gastronomiques capables de valoriser la richesse du terroir, l'amélioration de l'offre artisanale et la mise en valeur du patrimoine culturel à travers des expériences immersives et raffinées.

Ce surclassement tant souhaité doit s'accompagner d'une stratégie tournée vers des marchés à fort potentiel, notamment les visiteurs américains, asiatiques, issus des pays du Golfe, ou spécifiquement la clientèle chinoise. Ces voyageurs, souvent aisés et exigeants, recherchent un tourisme à la fois authentique et haut de gamme. Ils s'intéressent à la culture, à la gastronomie et au raffinement des traditions locales, tout en étant prêts à investir pour profiter pleinement de l'expérience.

La Tunisie a toutes les ressources pour répondre à ces attentes avec un patrimoine d'une rare densité, une hospitalité naturelle et une culture vivante. À condition d'investir dans la qualité et la créativité, notre pays peut affirmer sa singularité et devenir une destination d'exception où l'histoire et la modernité se rejoignent au service d'un même horizon, celui d'un tourisme durable, ambitieux et élégant.