Ile Maurice: Port-Louis se régale de saveurs et de couleurs

Les rues de Port-Louis ont vibré ce week-end au son des percussions et des rires. Le Chinatown Food & Cultural Festival a replongé la capitale ce dimanche 26 octobre dans l'esprit festif et coloré de la communauté chinoise.

Organisé par la Chambre de commerce chinoise, avec le soutien du ministère des Arts et de la culture, de l'ambassade de Chine, du Centre culturel chinois et de la municipalité de Port-Louis, l'événement bénéficie depuis 12 ans du partenariat du groupe ABC. Ce soutien, initié par sir Jean Étienne Moilin Ah-Chuen, s'inscrit dans la volonté du groupe de promouvoir l'héritage et les traditions chinoises à Maurice.

Selon Lorna Chengalaram et Nicolas Lam, responsables de la communication chez ABC, cette 18e édition a attiré encore plus de visiteurs que les années précédentes. Des Mauriciens venus de toute l'île ont convergé vers les ruelles, curieux de goûter, de découvrir et de s'émerveiller. Les plus gourmands se sont arrêtés devant les stands de dégustation : bouchons, gâteaux de lune, thé au jasmin, nouilles sautées... Sur scène, la danse du lion a été accompagnée par les percussions, tandis que les enfants ont tenté d'imiter les pas des artistes.

ABC Foods a animé des sessions de live cooking et proposé ses marques phares. Premium Brands et SW Bio Processors ont présenté leurs produits, mêlant tradition et curiosités locales. Les services et l'innovation étaient également à l'honneur. Speedfreight, Safelane et ABC Banking ont présenté leurs offres, tandis que plusieurs véhicules électriques et hybrides ont attiré les regards.

Entre spectacles, dégustations et découvertes, le quartier chinois s'est transformé, le temps d'un week-end, en un carrefour vibrant où traditions et modernité se sont croisées sous les lumières rouges. Les visiteurs sont repartis le sourire aux lèvres, des souvenirs plein la tête et des saveurs encore sur les papilles.