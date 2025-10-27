Ile Maurice: Un camionneur écope d'une amende de Rs 25 000 pour déversement sauvage

Samedi matin, la Police de l'environnement a mené une opération «Keep Watch» à Morcellement St-Joseph, Arsenal, visant à lutter contre les dépôts illégaux de déchets. Au cours de cette intervention, un camionneur a été surpris en flagrant délit de déversement de débris de construction sur un terrain vague. Il a été immédiatement intercepté et sanctionné : une amende de Rs 25 000 lui a été infligée, avec l'obligation de retirer tous les déchets qu'il avait déposés.

Depuis le début de l'année, 69 cas de déversements illégaux impliquant plus de 55 camions ont été enregistrés par la Police de l'environnement. Parallèlement, 1 045 infractions liées au «littering» (jet de canettes, bouteilles ou autres détritus hors des poubelles) ont été constatées.

Rajesh Bhagwan, ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, souligne : «Avec la Police de l'environnement en première ligne, nous menons une campagne sans relâche contre le déversement sauvage sur les terrains vagues et les champs de canne. Nous serons sans pitié envers les contrevenants et travaillons à des amendements pour des peines plus sévères. Nous lançons un vibrant appel au public pour qu'ils deviennent des gardiens de l'environnement et dénoncent les auteurs de dépotoirs illégaux.»