Ile Maurice: La quatrième cohorte de «Lir ek Ekrir Kreol Morisien» certifiée à l'UoM

La remise des certificats - pour la 4e cohorte du cours Lir ek Ekrir Kreol Morisien - a eu lieu le samedi 25 octobre 2025 à l'Université de Maurice, à Réduit. Yannick Bosquet, la co-coordinatrice des cours a déclaré : «Lancé en 2022, ce cours de Kreol Morisien est le fruit d'une collaboration entre quatre institutions. En effet, il est dispensé par l'Université de Maurice (UoM) et l'Akademi Kreol Repiblik Moris (AKRM), en partenariat avec le Mauritius Institute of Education (MIE) et la Creole Speaking Union (CSU).»

Au total, quatre cours étaient proposés au grand public : tout d'abord, le «kour fondasion», obligatoire avant de pouvoir choisir une des trois options, «opsion gran piblik» où les participants sont amenés à découvrir l'écriture créative et la littérature mauricienne, «opsion administrasion» et «opsion media ek kominikasion». Elle a ajouté que si certains ont complété 20 h de cours, d'autres ont accompli le double, soit 40 h.

Christina Chan-Meetoo, co-coordinatrice des cours, a salué la diversité des profils des participants : «Notre cohorte grandit : une cinquantaine de participants en 2025, issus de tous horizons - mixité réelle et toutes les tranches d'âge, des jeunes professionnels aux retraités.» Elle a ajouté que c'est un cours participatif, où la diversité d'opinion et l'échange sont valorisées. D'ailleurs, elle remercie le Media Trust pour le parrainage des journalistes. Elle a également précisé que le cours était offert en mode hybride pour la diaspora mauricienne à l'étranger.

Mila Devi Sewruttun-Dosieah, directrice du MIE a tenu à féliciter les participants et a partagé son histoire avec le kreol morisien. Elle a exprimé son souhait : «Ki ena enkor plis kour kreol morisien».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Interrogés, plusieurs participants ont partagé leur expérience..

🔵 Jeevesh Augnoo, chargé de cours au Rushmore Business School, a déclaré : «C'était très enrichissant. On a appris beaucoup de choses surtout sur l'histoire de Maurice et comment la langue a évolué. J'avais déjà complété le cours de fondation auparavant. Le kreol morisien est de plus en plus utilisé dans les institutions.»

🔵 Dans la foulée, Bonnie Culetto a témoigné : «Pour moi qui suis française, cela représente l'intégration. Je suis venu à Maurice justement pour vivre avec les Mauriciens et j'avais à coeur d'apprendre le kreol morisien. Je le comprends déjà assez bien, je le parle un petit peu, mais je voulais l'écrire.» Dans le même esprit, Stéphano Hurloll ajoute : «Cela fait 15 ans que je ne suis pas à Maurice et à l'époque il n'y avait pas de dictionnaire kreol morisien. Je savais parler la langue mais pas l'écrire. Mon but était de pouvoir écrire ma langue maternelle.»

🔵 Sur le volet pédagogique, Gunnidhi Ramkurrun, témoigne : «Les cours se sont très bien passés. Vu que je suis enseignante de kreol morisien, cela va grandement m'aider à mieux accompagner mes élèves. J'ai appris à me perfectionner, surtout au niveau de l'orthographe officielle.»

🔵 Michel Chui Chun Lam, qui s'est distingué par une mansion exselan avek distinksion, a déclaré : «Cela a été une expérience extraordinaire, intéressante et utile, surtout sur le plan professionnel. Au-delà de l'apprentissage linguistique, il y avait également un volet historique et social.» Pour l'édition 2025, la cohorte comptait 47 par- ticipants et le cours était partiellement sponsorisé par l'AKRM.