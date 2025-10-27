Sénégal: Mabouba Diagne préconise la création d'un pôle agro-industriel à Kédougou

Kédougou — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a jugé opportun, lors d'une visite effectuée samedi à Kédougou (sud-est), d'ériger un pôle agro-industriel dans cette région pour mieux valoriser ses importantes productions de coton, de maïs, de fonio et d'autres cultures vivrières.

"Nous devons très rapidement aller vers la création d'un pôle agro-industriel à Kédougou, parce que les producteurs cultivent beaucoup de coton, de maïs et d'autres cultures vivrières", a dit M. Diagne.

Il a visité des exploitations agricoles de la région de Kédougou, ce week-end, en compagnie d'El Hadji Mouhamadoul Moustapha Gaye, l'adjoint du gouverneur, chargé des questions de développement de la région, des préfets, des responsables de la direction régionale du développement rural, d'agents des services techniques de l'agriculture et de dirigeants d'associations de producteurs.

"C'est une mission d'évaluation des performances réalisées par la région de Kédougou au cours de la campagne agricole", a dit Mabouba Diagne en parlant de sa visite.

Il a félicité les agriculteurs de la région.

"Nous avons trouvé des champions agricoles dans les bas-fonds de Samécouta, Dar Salam, Afia Magasin, etc. Et nous allons voir comment les aider, en relation avec nos partenaires et la Société de développement et des fibres textiles", a promis le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

Selon lui, le gouvernement va mettre à la disposition des agriculteurs de la région de Kédougou des moissonneuses batteuses et des décortiqueuses.

Ce matériel agricole sera subventionné à 75 % par l'État, a-t-il dit.

"Nous sommes venus aussi avec des promesses très fermes, pour aider les jeunes de Kédougou à structurer leurs coopératives agricoles", a assuré M. Diagne.

Il a visité le centre de production de fonio du groupement d'intérêt économique Koba Club et les services de la Société de développement et des fibres textiles à Kédougou.