Sénégal: Bakel - Des kits alimentaires offerts à cent familles impactées par la crue du fleuve Sénégal

Bakel — La Fondation de la Société sénégalaise d'industrie et de commerce (Senico) a offert, samedi, à Bakel (est), des kits alimentaires à cent familles impactées par la crue du fleuve Sénégal.

"L'opération d'aujourd'hui fait partie des actes de solidarité de la Fondation Senico qui (...) vient très souvent en aide aux populations surtout celles qui sont dans une situation de détresse", a expliqué Ousmane Ndiaye, directeur de l'éducation et de la formation de la Fondation Senico.

"Cette donation entre dans le cadre du programme d'appui aux familles impactées par la crue du fleuve à Bakel, mis en place par la Fondation Senico et dont l'objectif est de fournir une assistance urgente aux populations sinistrées", a-t-il ajouté.

Ousmane Ndiaye a indiqué que ce don est constitué de 100 kits alimentaires. "Chaque kit contient un sac de riz de 50 kg, un paquet de sucre de 5 kg, une bouteille de 5 litres d'huile, un carton de savon et 10. 000 francs CFA pour les frais de transport", a-t-il détaillé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le préfet de Bakel Daouda Sène qui a présidé la réception de ce don de la Fondation Senico s'est réjoui de cet appui important. La Fondation est venue "pour la deuxième fois appuyer l'État dans ses efforts d'aide aux populations sinistrées", a-t-il salué.

M. Sène a remercié la Fondation Senico au nom de l'Etat du Sénégal, assurant que "ce don va naturellement contribuer à assurer un mieux-être aux familles bénéficiaires".