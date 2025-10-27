Sénégal: Les associations de personnes en situation de handicap invitées à parler d'une seule voix

26 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Guédiawaye — L'orthophoniste Alioune Guèye, président d'honneur de l'Association pour la prise en charge du bégaiement au Sénégal (APBS), a exhorté les associations de personnes en situation de handicap, samedi, à Guédiawaye (ouest), à parler d'une seule voix pour inciter les pouvoirs publics à se soucier davantage d'elles.

"Toutes les associations de personnes en situation de handicap doivent développer des synergies entre elles pour mieux bénéficier des politiques sanitaires, éducatives, etc. Elles doivent parler d'une seule et unique voix, afin que les décideurs puissent prendre en compte leurs besoins", a proposé M. Guèye.

Il participait à la célébration de la Journée mondiale du bégaiement, en présence des membres de l'APBS.

"La Journée mondiale du bégaiement est, pour nous, l'occasion de sensibiliser les populations sur cette pathologie qui touche environ 1 % de la population mondiale", a dit Alioune Guèye.

"Au Sénégal, a-t-il plaidé, nous voulons que les personnes concernées bénéficient d'une discrimination positive, qu'on prenne en compte leurs préoccupations dans les instances de décision."

Selon l'APBS, au Sénégal, entre 180 000 et 200 000 personnes vivent avec ce handicap, qui est défini comme un trouble du flux ou du rythme de la parole.

