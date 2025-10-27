Sénégal: Cancers du col de l'utérus et du sein - 260 tests effectués à Thiès, cinq cas positifs signalés

Thiès — Deux cent soixante femmes se sont fait dépister lors d'une campagne d'information et de sensibilisation sur les cancers du col de l'utérus et du sein, au terme de laquelle cinq cas positifs ont été dénombrés, samedi, à Thiès (ouest), a-t-on appris des auteurs de cette initiative.

"Deux cent soixante femmes ont été dépistées, cinq cas positifs ont été observés", a dit à l'APS Samba Mamadou Ba, le secrétaire général du Regroupement des enfants de la garde républicaine (REGAR), de l'association qui organisait la campagne de dépistage et de prévention.

Des cas de cancer du col de l'utérus ou du sein ont été dépistés chez deux femmes dont l'âge varie entre 25 et 49 ans, les trois autres concernant des femmes âgées de 50 ans au moins, selon M. Ba.

Le président du REGAR affirme, par ailleurs, que 55 filles ont été vaccinées contre les infections à papillomavirus humains, qui sont à l'origine de ces types de cancer.

L'Association des sages-femmes de la région de Thiès a pris part à la campagne de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et du sein, au poste de santé de Sampathé.

Cette initiative fait partie des activités de la campagne internationale Octobre rose, consacrée à des activités de sensibilisation sur les cancers dits féminins.

"Le cancer est une maladie insidieuse et sournoise", a rappelé Abdoulaye Gaye, le secrétaire national chargé de la santé et des affaires sociales du REGAR.

"La prévention est la seule arme dont nous disposons contre cette maladie", a-t-il ajouté lors de la campagne de dépistage, expliquant que la sensibilisation, un autre moyen de prévention, permet de vaincre les résistances à la vaccination des filles dont l'âge varie entre 9 et 14 ans.

Bineta Diallo, membre d'une association de "badjénou gokh", des femmes auxiliaires de santé, chargées de mener des activités de prévention et de sensibilisation, a invité les parents à faire vacciner les filles âgées de 9 à 14 ans.