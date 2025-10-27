Sénégal: Kaolack - Deux personnes arrêtées pour association de malfaiteurs et vol commis la nuit avec effraction

26 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Le commissariat central de police de Kaolack (centre) a placé en garde à vue deux hommes soupçonnés d'association de malfaiteurs et de vol commis la nuit avec effraction, a appris l'APS, dimanche, d'une source policière.

Les suspects ont été remis par des habitants de Médina Baye, un quartier de la ville de Kaolack, à la brigade chargée des recherches au sein dudit commissariat, selon la même source.

Les personnes à l'origine de l'arrestation des voleurs présumés disent avoir remarqué la disparition, chez elles, de trois motos "Jakarta", d'un iPhone XR et d'un ordinateur portable.

Elles ont ensuite constaté que le vol a été commis par effraction.

En revenant du commissariat central de police de Kaolack, où elles ont déposé une plainte contre X, les victimes du vol commis nuitamment ont identifié trois individus qui chevauchaient les motos volées.

Aidées par des passants, elles ont empêché les suspects de repartir et ont fait appel à la police.

Arrivés au même endroit où les voleurs présumés et leurs victimes se sont rencontrés par le fruit du hasard, les policiers ont procédé à des interpellations.

Ils ont ensuite saisi les trois motos, qui ont formellement été identifiées comme des objets volés.

Les voleurs présumés ont été placés en garde à vue.

