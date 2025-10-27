Cote d'Ivoire: Une campagne nationale pour renforcer la sécurité autour du gaz butane

26 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)

La sécurité liée à l'usage du gaz butane s'impose désormais comme une cause nationale en Côte d'Ivoire. Face aux risques récurrents d'accidents liés à des installations non conformes, la Direction Générale des Hydrocarbures (DGH) a lancé une vaste campagne de sensibilisation destinée à informer et responsabiliser aussi bien les opérateurs que la population.

Les tragédies survenues à Yopougon Koweït en 2020 et à Songon en avril 2023 ont mis en lumière les dangers persistants autour de la manipulation du gaz.

D'importants dégâts matériels

Ces explosions, qui ont causé des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels, trouvent leur origine dans des pratiques négligentes : absence de ventilation, installations électriques défectueuses, utilisation du gaz comme carburant automobile ou encore transvasement illégal de bouteilles. Autant de comportements qui menacent la sécurité des citoyens et entament la confiance envers cette ressource essentielle du quotidien.

« La DGH appelle également les citoyens à une vigilance active : signaler tout dépôt clandestin, refuser d'acheter du gaz auprès de vendeurs non agréés, et bannir toute pratique de transvasement illégal »

Pour prévenir de nouveaux drames, la DGH rappelle que certaines normes techniques sont obligatoires pour tout dépôt de gaz butane : construction de murs coupe-feu, aération adéquate, respect des distances réglementaires, conformité des installations électriques, interdiction des flammes nues et des matières inflammables, ainsi que présence d'au moins deux extincteurs fonctionnels et d'affiches de sécurité visibles.

Mais la responsabilité ne revient pas qu'aux opérateurs. La DGH appelle également les citoyens à une vigilance active : signaler tout dépôt clandestin, refuser d'acheter du gaz auprès de vendeurs non agréés, et bannir toute pratique de transvasement illégal ou d'utilisation du gaz butane comme carburant automobile.

À travers la diffusion de vidéos éducatives et une communication de proximité, cette campagne vise à instaurer une culture de prévention durable. L'objectif : réduire les risques, sauver des vies et restaurer la confiance dans la chaîne de distribution du gaz domestique.

La DGH réaffirme ainsi son engagement à garantir la sécurité publique et invite chaque Ivoirien à devenir un acteur de cette mobilisation nationale. Prévenir les drames liés au gaz butane passe avant tout par la responsabilité collective et le strict respect des règles de sécurité.

