Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer du sein - La Nouvelle Psp-CI s'engage pour la sensibilisation

La Nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire (Npsp-CI) a réaffirmé son engagement dans la lutte contre le cancer du sein en organisant, le jeudi 23 octobre 2025, une activité de sensibilisation et de dépistage gratuit au siège de l'entreprise, à Treichville (Abidjan).

Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre d'« Octobre Rose », vise à contribuer à la prévention d'une maladie qui demeure la première cause de mortalité chez les femmes.

Au nom du directeur général de la Npsp-CI, le Dr Ibrahim Kouyaté, Isaac Diaby a souligné le sens de cette mobilisation contre le cancer du sein.

« Des milliers de femmes sont diagnostiquées chaque année. Et, par faute de moyens ou de connaissances, la maladie est trop souvent détectée à un stade avancé, ce qui complique les traitements et réduit les chances de guérison. C'est pourquoi la Npsp-CI a initié cette campagne de prévention et de sensibilisation, car le cancer du sein est l'un des cancers les plus curables lorsqu'il est détecté tôt. La détection précoce peut sauver des vies », a-t-il déclaré.

Se réjouissant du thème « Le dépistage précoce est le premier pas vers la guérison », il a ajouté : « La Npsp est pleinement engagée dans cette bataille. (...) Nous mettons à disposition les médicaments nécessaires à la prise en charge et travaillons main dans la main avec les associations, le Cnrao et le gouvernement, parce que chaque femme mérite d'être protégée, informée et soignée. »

Animée par le Dr Houndjé Mélaine Gertrude, médecin généraliste et médecin du travail, la conférence a permis d'éclairer les participantes sur les causes, les symptômes et les moyens de prévention du cancer du sein.

Elle a rappelé que, selon l'Oms, « plus de 2 millions de femmes sont touchées dans le monde » et que « 3869 nouveaux cas ont été recensés en Côte d'Ivoire en 2022, pour 1800 décès ». D'où son appel à ne pas attendre d'être malade avant de se rendre à l'hôpital, mais à s'y rendre pour se faire dépister à titre préventif.

Ogba Aline épouse Danon, représentant la Pca Mahi Clarisse, a salué l'engagement du personnel féminin dans cette campagne. Celle-ci se poursuivra ce vendredi avec une séance de dépistage gratuit pour les femmes de la Npsp-CI.