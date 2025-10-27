La présidentielle de 2025, perçue comme l'un des scrutins les plus sensibles de ces dernières années, s'est déroulée dans le calme et sous une surveillance rigoureuse dans le district du Bas-Sassandra.

Présente sur le terrain, la commissaire centrale de la Commission électorale indépendante (Cei), Marguerite Yoli-Bi Koné Klintio, s'est dit satisfaite du dispositif sécuritaire et du comportement exemplaire des électeurs.

« Depuis trois jours, je sillonne le district. Aujourd'hui, j'ai parcouru San Pedro et le Gboklê, et je peux affirmer que les forces de défense et de sécurité ont été véritablement à la hauteur. Chaque fois que nous avons eu besoin d'elles, notamment pour vérifier des rumeurs, elles ont répondu présentes. Elles étaient postées dans tous les lieux de vote visités et aucun incident les impliquant n'a été signalé », a-t-elle déclaré.

Discipline et maturité démocratique des électeurs

Au-delà de la sécurité, la commissaire centrale s'est également réjouie de la discipline dont ont fait preuve les électeurs et les représentants des candidats.

« J'ai apprécié la présence des délégués des candidats dans plusieurs bureaux de vote, ainsi que le comportement exemplaire des électeurs. Ils attendaient patiemment leur tour dans les rangs. Nous avons aussi constaté que la majorité avait pris la peine d'identifier leur bureau de vote avant le jour J. Je suis satisfaite après ces dix heures de scrutin. Les ivoiriennes et les Ivoiriens ont fait preuve d'une maturité démocratique remarquable. Que le meilleur gagne ! », a ajouté dame Yoli-Bi Koné.

Une organisation fluide et conforme

La commissaire a également souligné l'efficacité de l'organisation, notamment dans la gestion des cartes d'électeurs et des personnels d'astreinte. Selon elle, les cas d'engorgement ont été limités grâce à la distribution anticipée des cartes.

« Le nombre de votants correspond parfaitement à celui des émargements, y compris ceux des personnels d'astreinte », a-t-elle précisé. Ces derniers regroupent les agents en mission le jour du scrutin. « Conformément au mode opératoire, pas plus de cinq personnes issues de ces personnels n'ont été autorisées à voter dans un même bureau », a-t-elle ajouté.

Insistant sur l'esprit patriotique des forces de l'ordre et la responsabilité des électeurs, Marguerite Yoli-Bi Koné Klintio a laissé entendre que cette élection illustre la progression continue de la démocratie en Côte d'Ivoire.