Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Les Observateurs de l'Union du Fleuve Mano saluent le bon déroulement du scrutin

26 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

« De manière générale, la Mission a observé que les opérations de vote se sont déroulées dans un esprit d'ordre, de transparence et de discipline, avec la présence de quelques représentants des partis politiques tout au long du processus, y compris lors du dépouillement », a déclaré Ange Konan-Monu, secrétaire adjointe Paix et Sécurité de l'Union du Fleuve Mano, le dimanche 26 octobre 2025, au Plateau.

Elle lisait la déclaration de la mission d'observation des élections de l'Union du Fleuve Mano, relative à la présidentielle ivoirienne du 25 octobre.

Ange Konan-Monu en poursuivant indiqué que la mission salue la maturité démocratique du peuple ivoirien ainsi que le comportement exemplaire des électeurs, qui ont exercé leur devoir civique dans un climat de sérénité, de tolérance et de respect mutuel.

Sur le point du déroulement du scrutin, elle a fait noter que quelques retards ont été enregistrés dans l'ouverture de certains bureaux de vote, dus à la livraison tardive du matériel électoral. Ces retards ont néanmoins été compensés par une prolongation de la période de vote, afin de permettre à tous les électeurs d'exercer leur droit.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le matériel électoral était convenablement disposé et visible, garantissant la transparence du processus. Les isoloirs ont permis de préserver la confidentialité du vote », a-t-elle soutenu.

Toutefois, elle a fait savoir que la mission a relevé certains défis logistiques et organisationnels, entre autres : l'acheminement tardif du matériel électoral dans certains centres, entraînant un démarrage différé du vote ; dysfonctionnements constatés sur certaines tablettes d'identification biométrique, obligeant le personnel électoral à recourir au système manuel

Pour terminer, elle a indiqué que la Mission de l'Union du Fleuve Mano exhorte l'ensemble des acteurs politiques, leurs militants et sympathisants à faire preuve de calme et de retenue durant les étapes de dépouillement, de compilation et de proclamation des résultats.

Elle demeure engagée à suivre attentivement la suite du processus électoral, au terme duquel un rapport final d'observation sera rendu public.

La mission était placée sous la coordination du Secrétariat général de l'Union du Fleuve Mano (Ufm), ambassadeur Siméon Moribah. Elle était composée de 21 délégués. la Mission a déployé quatre équipes d'observateurs à Abidjan (Yopougon), Grand-Bassam, Man, Zouan-Hounien et Danané, avec pour mandat d'observer, d'analyser et de rapporter les faits avec précisions et sans partie-pris.

L'Union du fleuve Mano est une organisation régionale en Afrique de l'Ouest, créée pour promouvoir la coopération entre la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.